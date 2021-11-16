16/11/2021

النمر: المقاومة ستنتصر في معركة كسر الحصار

كرّمت التعبئة التربوية لحزب الله في الهرمل الخريجين من طلاب الشهادة الرسمية للتعليم المهني "LT" باحتفال أُقيم في قاعة مجمع سيد الشهداء (ع) برعاية مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، وبحضور فعاليات بلدية واختيارية وتربوية وذوي الطلاب المكرمين.

النمر أكد أن المقاومة حاضرة لتنتصر في كل المواقع، مشيرًا الى أنها ستنتصر في معركة كسر الحصار وستؤكد للعالم أن المجتمع الذي لم ينهزم في معركة السلاح لا يمكن كسر ارادته، واعتبر أن صراع اليوم هو صراع إرادات.

وقال إن الولايات المتحدة تعمل على منظومة حصار المقاومة، مشدّدًا على أهمية "الصمود في كل المواقع"، وتابع "انتصارنا في مواجهة الحصار منع تحقيق أهداف الخصم الذي يريدنا أن ننكسر وسنمنعه بالصمود الذي له وسائل عديدة".

وتابع النمر أن "الحقل التربوي تأثر كما كل مجالات الحياة بالأزمة الاقتصادية المعروفة الأسباب والمخطط لها، والتي تأتي ضمن صراع له علاقة بالداخل والخارج، ودائمًا في خدمة "إسرائيل" التي تؤمن الولايات المتحدة الأميركية الحماية لها لتكون المسيطرة في الشرق الأوسط".

ورأى أن جزءًا من المواجهة والتحدي والصمود في الموضوع التربوي ألّا يبقى طالب ولا معلم خارج المدرسة، وأن لا نترك مدرسة تقفل أبوابها أمام التعليم، ونحن حاضرون بجدارة لتحمل هذه المسؤولية.

وانتقد النمر الدول التي تستقوي على لبنان واعتادت أن تتعامل مع الآخرين بازدراء واحتقار وتتدخل بشأن من تريد دون أيّ حساب وكرامة للآخرين، مضيفًا أن "هنالك في البلد من اعتاد أن يكون صغيرًا وأن تهون كرامته عليه، مؤكدًا أننا لسنا من ذلك الفريق، وقد دفعنا دمًا وتضحيات كبيرة من أجل كرامتنا فلا يستطيع أحد في هذا العالم أن يفرض إرادته علينا أو يتحكم بنا".

حسين النمر

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