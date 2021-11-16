اليمن

شهداء في صعدة بعد 39 غارة للعدوان على أكثر من محافظة

16/11/2021

شهداء في صعدة بعد 39 غارة للعدوان على أكثر من محافظة

استشهد أحد عشر مواطنًا يمنيًا فيما أصيب مواطن بقصف شنته قوى العدوان الأمريكي السعودي على صعدة في خروقات فاضحة في محافظة الحديدة، فيما شنّ الطيران السعودي 39 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قوى العدوان ارتكبت 127 خرقًا بينها ثماني غارات للطيران الحربي على حيس والجبلية وثلاث غارات للطيران التجسسي على حيس والفازة والجبلية.

وشملت الخروقات تحليق 21 طائرة حربية في أجواء المدينة والفازة والجبلية والدريهمي وحيس وكيلو 16، وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي الفازة وحيس والجبلية والتحيتا.

وارتكبت قوى العدوان 11 خرقًا بقصف مدفعي و58 خرقًا بالأعيرة النارية.

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة بعضهم حالتهم خطيرة في غارة لطيران العدوان شرق مديرية حيس، كما أصيب طفل بقناصة مرتزقة العدوان شرق المديرية نفسها.

وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وشنّ طيران العدوان أربع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 20 غارة على مديرية صرواح، وسبع غارات على مديرية الجوبة، وسبع غارات أخرى على مديرية مدغل.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان في يافع بمحافظة لحج استهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين في منطقة المضبي بمديرية الزاهر محافظة البيضاء، ما أدى إلى تضررها وإحداث الفزع في أوساط المواطنين.
 

اليمنالعدوان الاميركي السعودي على اليمن

إقرأ المزيد في: اليمن

المشاط في ذكرى إستقلال اليمن: لرصّ الصّفوف في مواجهة العدوان

29/11/2021

المشاط في ذكرى إستقلال اليمن: لرصّ الصّفوف في مواجهة العدوان
السيد الحوثي خلال استقباله وفد قبائل محافظة البيضاء: لتعزيز حالة الصّلح والأخاء بين كافّة أبناء الشعب&nbsp;

29/11/2021

السيد الحوثي خلال استقباله وفد قبائل محافظة البيضاء: لتعزيز حالة الصّلح والأخاء بين كافّة أبناء الشعب 
اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان

28/11/2021

اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان
تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!

27/11/2021

تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!
الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي

27/11/2021

الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي
الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير

24/11/2021

الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير
التغطية الإخبارية
وزير الإعلام: لبنان كله يتعرض للمؤامرة ولست سببًا في تعطيل الحكومة
وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ستتخذ إجراءات للحفاظ على توازن السوق و"أوميكرون" يفرض علينا الحذر
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم

مقالات مرتبطة
اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان
اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان
تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!
تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!
الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي
الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي
الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير
الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير
بالفيديو: مجزرة تُجهض جنيناً وتقتل الأب بغارة سعودية في الحُديدة باليمن
بالفيديو: مجزرة تُجهض جنيناً وتقتل الأب بغارة سعودية في الحُديدة باليمن
المشاط في ذكرى إستقلال اليمن: لرصّ الصّفوف في مواجهة العدوان
المشاط في ذكرى إستقلال اليمن: لرصّ الصّفوف في مواجهة العدوان
السيد الحوثي خلال استقباله وفد قبائل محافظة البيضاء: لتعزيز حالة الصّلح والأخاء بين كافّة أبناء الشعب&nbsp;
السيد الحوثي خلال استقباله وفد قبائل محافظة البيضاء: لتعزيز حالة الصّلح والأخاء بين كافّة أبناء الشعب 