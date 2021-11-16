16/11/2021

شهداء في صعدة بعد 39 غارة للعدوان على أكثر من محافظة

استشهد أحد عشر مواطنًا يمنيًا فيما أصيب مواطن بقصف شنته قوى العدوان الأمريكي السعودي على صعدة في خروقات فاضحة في محافظة الحديدة، فيما شنّ الطيران السعودي 39 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قوى العدوان ارتكبت 127 خرقًا بينها ثماني غارات للطيران الحربي على حيس والجبلية وثلاث غارات للطيران التجسسي على حيس والفازة والجبلية.

وشملت الخروقات تحليق 21 طائرة حربية في أجواء المدينة والفازة والجبلية والدريهمي وحيس وكيلو 16، وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي الفازة وحيس والجبلية والتحيتا.

وارتكبت قوى العدوان 11 خرقًا بقصف مدفعي و58 خرقًا بالأعيرة النارية.

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة بعضهم حالتهم خطيرة في غارة لطيران العدوان شرق مديرية حيس، كما أصيب طفل بقناصة مرتزقة العدوان شرق المديرية نفسها.

وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وشنّ طيران العدوان أربع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 20 غارة على مديرية صرواح، وسبع غارات على مديرية الجوبة، وسبع غارات أخرى على مديرية مدغل.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان في يافع بمحافظة لحج استهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين في منطقة المضبي بمديرية الزاهر محافظة البيضاء، ما أدى إلى تضررها وإحداث الفزع في أوساط المواطنين.



اليمنالعدوان الاميركي السعودي على اليمن

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