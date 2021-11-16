خاص العهد

موجة

16/11/2021

موجة "انفلونزا" قاسية تجتاح قرى بعلبك الهرمل.. ماذا يحصل؟

إيمان مصطفى

سريعًا، انتشرت موجة من الـ"انفلونزا" بين العائلات البقاعية، فأضيف همّ جديد الى مجموعة ما يعانونه من ضيق معيشي واقتصادي.

مستشفيات البقاع الشمالي بدأت تعجّ بمرضى الـ"إنفلونزا" التي تعود هذه السنة بقوّة أكبر ما تسبّب بقلق ليس بقليل لأهالي البلدات والقرى هناك.

مدير مستشفى البتول (ع) علي عبد الغني شاهين لا يُخفي وجود زيادة في حالات الإنفلونزا، وما تشهده مستشفيات المنطقة يؤكد ذلك، وفي حين يشير في حديث لموقع "العهد الإخباري" إلى أن الإصابات لافتة، يشدد على أنها متوقعة في هذا الموسم من السنة، خصوصًا أن البقاع يتميّز ببرودته مع ما رافق ذلك من تقلب للمناخ وتغير واضح في درجات الحرارة.

ووفقًا لشاهين، يستقبل قسم الطوارئ في مستشفى البتول (ع) يوميًا قرابة الـ 100 مريض، 80 منهم يعانون من عوارض الانفلونزا، وهذه الأرقام إن دلّت على شيء، فهي تعني أن موجة قاسية تضرب بعض القرى لأسباب كثيرة وأهمّها تغيير الطقس. 

الفحوصات المخبرية حسمت النتيجة لجهة تأكيد أن المُصابين يعانون من الإنفلونزا وليس "كورونا"، اذ إن نسبة المصابين بالوباء لا تتعدى الـ 17 بالمئة من أصل الحالات التي تظهر عليها العوارض المشتركة بين الفيروسيْن، بحسب شاهين، الذي يشدد على أن المستشفى يجري فحوصات "pcr" لعيّنة ممن تظهر عليهم العوارض أسبوعيًا، ومن أصل 65 فحصًا أجري الأربعاء الماضي تبيّن وجود 20 حالة "كورونا". 

شاهين يلفت إلى أن الموجة القوية تسبّب عوارض شديدة عند البعض، من السعال الحادّ، والسيلان في الأنف مع الانحطاط في الجسم، داعيًا لاتخاذ إجراءات الوقاية والحذر في هذا الطقس المتقلّب والبارد. 

موجة الإنفلونزا تضرب قرى بعلبك

رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق يؤكد بدوره أن قرى بعلبك تشهد أيضًا انتشارًا واسعًا لأنواع الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي دقيق نتيجة ارتفاع الإصابات وسرعة العدوى وبشكل خاص بين تلامذة المدارس. 

ويعتبر بلوق في حديثه لـ"العهد" أن السبب المرجح لهذه الموجة ليس غياب وسائل التدفئة كما يُشاع، إنما تقلبات الطقس القاسية، مشددًا على أن الإصابات في بعلبك ليست إلا "إنفلونزا قاسية، وهي محطّ متابعة من قبل البلدية والمعنيين، إلى جانب إجراء فحوصات الـPCR، للكشف عن حقيقة النتائج ومدى وجود إصابات من كلا الفيروسيْن". 

وفي حين يلفت بلوق إلى وجود حالات إنفلونزا مُعدية، إلّا أنه يشدّد على أنها لا تتطلّب إقفال المدارس ولا تستدعي حالات هلع وإنما اجراءات وقائية مشدّدة لمنع انتقال العدوى، لافتًا إلى أن البلدية تكثّف في هذا السياق الحملات التوعوية لتلقي اللقاحات وحثّ الأهالي على اتباع إجراءات السلامة في هذا الفصل من السنة خصوصًا.

بعلبكالانفلونزاالهرمل

إقرأ المزيد في: خاص العهد

&quot;الليرة مستقرة&quot; الوهم الذي جلب الويلات للنظام النقدي&nbsp;

30/11/2021

"الليرة مستقرة" الوهم الذي جلب الويلات للنظام النقدي 
عداد كورونا يتصاعد وجهوزية المواجهة ليست كسابق عهدها

29/11/2021

عداد كورونا يتصاعد وجهوزية المواجهة ليست كسابق عهدها
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا

29/11/2021

حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
&quot;أجنحة الشام&quot; تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات

29/11/2021

"أجنحة الشام" تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات
مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام

27/11/2021

مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام
حملات التلقيح تتكثّف وإصابات &quot;كورونا&quot; ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ&quot;العهد&quot;؟

26/11/2021

حملات التلقيح تتكثّف وإصابات "كورونا" ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ"العهد"؟

التغطية الإخبارية
وزير الإعلام: لبنان كله يتعرض للمؤامرة ولست سببًا في تعطيل الحكومة
وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ستتخذ إجراءات للحفاظ على توازن السوق و"أوميكرون" يفرض علينا الحذر
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم

مقالات مرتبطة
السيد صفي الدين: كل من يرهن لبنان للخارج لا يمكن له أن يبني وطنًا على الإطلاق
السيد صفي الدين: كل من يرهن لبنان للخارج لا يمكن له أن يبني وطنًا على الإطلاق
تكتل بعلبك الهرمل: لتتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه المواطنين
تكتل بعلبك الهرمل: لتتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه المواطنين
فعاليات ونخب بعلبك الهرمل: مع المقاومة والجيش 
فعاليات ونخب بعلبك الهرمل: مع المقاومة والجيش 
المقداد: على "القوات اللبنانية" اليوم أن تنزل عن الشجرة
المقداد: على "القوات اللبنانية" اليوم أن تنزل عن الشجرة
كهرباء لبنان تحرم بعلبك وقراها من الكهرباء
كهرباء لبنان تحرم بعلبك وقراها من الكهرباء
لقاحا الانفلونزا و"كورونا".. هل يتضاربان؟
لقاحا الانفلونزا و"كورونا".. هل يتضاربان؟
وصفة شعبية قد تقيكم من "كورونا"
وصفة شعبية قد تقيكم من "كورونا"
هل من طريقة للتمييز بين الانفلونزا العادية و"كورونا"؟
هل من طريقة للتمييز بين الانفلونزا العادية و"كورونا"؟
لقاح "الكريب"..التوزيع على الصيدليات سيكون "فقيراً" وهذه الشروط للحصول عليه 
لقاح "الكريب"..التوزيع على الصيدليات سيكون "فقيراً" وهذه الشروط للحصول عليه 
وزارة الصحة: المؤشرات الوبائية للانفلونزا مازالت ضمن المتوقع
وزارة الصحة: المؤشرات الوبائية للانفلونزا مازالت ضمن المتوقع
&quot;الإمداد&quot; تبثّ الحياة من جديد في منازل المحتاجين في الهرمل
"الإمداد" تبثّ الحياة من جديد في منازل المحتاجين في الهرمل
&quot;كورونا&quot; يستعر في الهرمل
"كورونا" يستعر في الهرمل
بعد تأهيله محطة ضخ المياه لقرى الهرمل.. حزب الله يُكرّمُ في الشربين
بعد تأهيله محطة ضخ المياه لقرى الهرمل.. حزب الله يُكرّمُ في الشربين
حزب الله قدّم مولدًا للكهرباء لمحطة ضخ مياه بئر زغرين
حزب الله قدّم مولدًا للكهرباء لمحطة ضخ مياه بئر زغرين