العالم

السيد رئيسي: نجاح لإيران في مبيعات النفط وزيادة الإيرادات

16/11/2021

السيد رئيسي: نجاح لإيران في مبيعات النفط وزيادة الإيرادات

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن حكومة الجمهورية الاسلامية حقّقت نجاحًا في مبيعات النفط وزيادة الإيرادات وموارد العملة الأجنبية والوطنية.

وخلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي لدراسة أهلية الوزير المرشح لحقيبة التربية والتعليم مسعود فياضي، قال السيد رئيسي: "يمضي 83 يومًا من تشكيل الحكومة الجديدة ومنح مجلس الشورى الاسلامي الثقة بها، وأنا آمل في حلّ مشاكل البلاد أكثر من أيّ وقت مضى".

وأضاف: "اتخذنا خطوة إيجابية بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح "كورونا" لحفظ حياة المواطنين"، وقال: "على الرغم من أن الخطر ما زال قائمًا، لكن هذه الخطوة كانت جيدة للغاية لتوفير اللقاح وازالة تخوف المواطنين من عدم تلقيه".

وأشار إلى أن الحكومة حقّقت نجاحًا في مبيعات النفط وزيادة الإيرادات وموارد العملة الأجنبية والوطنية، وتتخذ بعض الخطوات الاخرى الجيدة في القضايا الاقتصادية، مؤكدًا أن المخاوف تقلّصت بشأن تضاؤل الموارد ولا ينتابنا القلق بشأن توفير السلع الأساسية والمخزونات.

وحول السياسة الخارجية للبلاد خلال الأيام الـ83 المنصرمة من حكومته، لفت السيد رئيسي الى زيادة التفاعلات الدولية وخاصة ذات الأولوية الدبلوماسية منها ما يتعلق بسياسة حسن الجوار.

وقال إن الظروف الحالية تظهر بوضوح أننا لا نفرق في التعامل بين دول الشرق والغرب فالبلدان التي تبحث عن علاقات جيدة تمتاز بالاحترام مع ايران، خرجت علاقاتنا معها من حالة الانفعال والضعف الى حالة‌ النشاط والحيوية.

الجمهورية الاسلامية في إيرانابراهيم رئيسي

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
لبنان| وزير الإعلام: لبنان كله يتعرض للمؤامرة ولست سببًا في تعطيل الحكومة
وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ستتخذ إجراءات للحفاظ على توازن السوق و"أوميكرون" يفرض علينا الحذر
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم

مقالات مرتبطة
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
اختتام الجولة الأولى لمفاوضات فيينا..باقري: يجب إلغاء الحظر الأمريكي اللّاإنساني &nbsp;
اختتام الجولة الأولى لمفاوضات فيينا..باقري: يجب إلغاء الحظر الأمريكي اللّاإنساني  
الإمام الخامنئي يعين الشيخ محمد حسين بور رئيسًا جديدًا لمنظمة الإعلان الإسلامي
الإمام الخامنئي يعين الشيخ محمد حسين بور رئيسًا جديدًا لمنظمة الإعلان الإسلامي
السيد رئيسي: مستعدون لرفع مستوى التعاون الشامل مع أوزبكستان
السيد رئيسي: مستعدون لرفع مستوى التعاون الشامل مع أوزبكستان
السيد رئیسي: تطوير صناعة الفضاء تردع الأعداء من التعرّض لإیران
السيد رئیسي: تطوير صناعة الفضاء تردع الأعداء من التعرّض لإیران
&nbsp;الرّئيس الإيراني: العقوبات لن توقف عجلة التّقدم
 الرّئيس الإيراني: العقوبات لن توقف عجلة التّقدم
السيد رئيسي يؤكد لبوتين على ضرورة الغاء كامل الحظر عن الشعب الايراني
السيد رئيسي يؤكد لبوتين على ضرورة الغاء كامل الحظر عن الشعب الايراني