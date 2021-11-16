16/11/2021

السيد رئيسي: نجاح لإيران في مبيعات النفط وزيادة الإيرادات

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن حكومة الجمهورية الاسلامية حقّقت نجاحًا في مبيعات النفط وزيادة الإيرادات وموارد العملة الأجنبية والوطنية.

وخلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي لدراسة أهلية الوزير المرشح لحقيبة التربية والتعليم مسعود فياضي، قال السيد رئيسي: "يمضي 83 يومًا من تشكيل الحكومة الجديدة ومنح مجلس الشورى الاسلامي الثقة بها، وأنا آمل في حلّ مشاكل البلاد أكثر من أيّ وقت مضى".

وأضاف: "اتخذنا خطوة إيجابية بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح "كورونا" لحفظ حياة المواطنين"، وقال: "على الرغم من أن الخطر ما زال قائمًا، لكن هذه الخطوة كانت جيدة للغاية لتوفير اللقاح وازالة تخوف المواطنين من عدم تلقيه".

وأشار إلى أن الحكومة حقّقت نجاحًا في مبيعات النفط وزيادة الإيرادات وموارد العملة الأجنبية والوطنية، وتتخذ بعض الخطوات الاخرى الجيدة في القضايا الاقتصادية، مؤكدًا أن المخاوف تقلّصت بشأن تضاؤل الموارد ولا ينتابنا القلق بشأن توفير السلع الأساسية والمخزونات.

وحول السياسة الخارجية للبلاد خلال الأيام الـ83 المنصرمة من حكومته، لفت السيد رئيسي الى زيادة التفاعلات الدولية وخاصة ذات الأولوية الدبلوماسية منها ما يتعلق بسياسة حسن الجوار.

وقال إن الظروف الحالية تظهر بوضوح أننا لا نفرق في التعامل بين دول الشرق والغرب فالبلدان التي تبحث عن علاقات جيدة تمتاز بالاحترام مع ايران، خرجت علاقاتنا معها من حالة الانفعال والضعف الى حالة‌ النشاط والحيوية.

الجمهورية الاسلامية في إيرانابراهيم رئيسي

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