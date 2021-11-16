العالم

الجمهورية الاسلامية تتكفّل بتلقيح الأفغان على أراضيها

16/11/2021

الجمهورية الاسلامية تتكفّل بتلقيح الأفغان على أراضيها

أعلن المدير العام لشؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب في محافظة خراسان الرضوية (شرق الجمهورية الاسلامية) محمد تقي هاشمي عن استمرار عملية تطعيم المهاجرين الافغان المقيمين في هذه المحافظة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة الجاليات الأجنبية في البلاد.

وفي تصريح لوكالة "إيرنا" على هامش زيارة هيئة مسؤولي المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين الى مدينة "تربت جام" (في خراسان الرضوية اليوم)، أكد هاشمي أن عملية تلقيح المهاجرين الأفغان في خراسان الرضوية متواصلة ولا حدّ في مجال توفير كميّات اللقاحات اللازمة لهم.

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع في خراسان الرضوية بدأ تزامنًا مع عملية التطعيم العام ضدّ جائحة كورونا في البلاد، وهو مستمرّ ليشمل الرعايا الاجانب الشرعيين داخل المحافظة.

ولفت هاشمي الى أن محافظة خراسان الرضوية تستضيف مهاجرين أجانب من 51 جنسية مختلفة، معظمهم مواطنون أفغان، وبيّن أن 200 ألف شخص من هؤلاء المهاجرين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و90 ألفًا آخرين أخذوا الجرعة الثانية حتى اليوم.

الجمهورية الاسلامية في إيرانأفغانستان

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