رياضة

سويسرا وإنجلترا إلى نهائيات كأس العالم وإيطاليا وبولندا للملحق

16/11/2021

سويسرا وإنجلترا إلى نهائيات كأس العالم وإيطاليا وبولندا للملحق

خطف المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد فوزه الكبير على ضيفه البلغاري برباعية ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال عن المجموعة الثالثة، ليفرض على المنتخب الإيطالي بطل أوروبا خوض الملحق المؤهل بعدما تعادل الأزوري سلبا مع منتخب ارلندا الشمالية.

وبلغ المنتخب الإنجليزي النهائيات بفوزه الكاسح على سان مارينو بعشرة أهداف نظيفة، بفضل رباعية نجمه وقائده هاري كاين عن المجموعة التاسعة.
واكتفت بولندا ببطاقة الملحق بالرغم من الخسارة أمام ضيفتها المجر بهدفين لهدف.

وضمن فعاليات المجموعة السادسة فازت اسكوتلندا على الدنمارك المتأهلة سلفا بهدفين، وحقق المنتخب النمساوي فوزه الخامس في التصفيات على حساب مولدوفا بأربعة أهداف لهدف.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات إلى عشرة، وهي صربيا وإسبانيا وسوسرا والدنمارك وبلجيكا وكرواتيا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا والبرازيل عن أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى المنتخب القطري المضيف.

مدرب الأرجنتين: ميسي جاهز لمواجهة البرازيل
أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونال سكالوني جهوزية قائد المنتخب ليونال ميسي لخوض السوبر كلاسيكو أمام البرازيل بقمة الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، على أن تنطلق المواجهة عند الواحدة والنصف من فجر الأربعاء.

نيمار يغيب عن مواجهة التانغو
أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نجم المنتخب نيمار عن مواجهة الأرجنتين بسبب الإصابة.
فيما أكد مدرب الساليساو اتشتشي ان منتخبه يعيش سلفا في أجواء كأس العالم بعد ضمان التأهل.
وتتصدر البرازيل ترتيب التصفيات بـ 34 نقطة من 12 مباراة.

كرة القدم

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