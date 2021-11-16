16/11/2021

شهيد فلسطيني برصاص العدو في طوباس واعتقالات في مدن الضفة

استشهد الشاب صدام حسين بني عودة (26 عامًا)، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب إن الشاب أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، مشيرةً إلى أن الرصاصة اخترقت كتفه اليسرى والقلب واستقرت في رئته اليسرى.

وبحسب شهود عيان، فإن وحدات خاصة معززة بقوات من جيش الاحتلال اقتحمت طوباس، وتمكنت من اعتقال الشاب أيسر مسلماني، قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع الشبان ما أدى لإصابة بني عودة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقًا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد بني عودة من سكان بلدة طمون.

وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال، فجر اليوم، عقب عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات ومناطق مختلفة بجنين ونابلس وطوباس ومناطق أخرى، وشنت حملة اعتقالات بعد أن داهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

وعرف من المعتقلين، المحرر خالد عمرو، والمحرر مجاهد عز الدين عمارنة وعبد الله حرز الله وهم من بلدة يعبد في جنين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال لؤي صباح من مدينة نابلس، ومجدي حسين عامر، وعماد سليمان عماوي، وفرحان نسيم إسماعيل وحميد حنايشة من قرية بيت دجن، وحمزة أبو مطاوع من طوباس.

فلسطين المحتلةالكيان الصهيونيالضفة الغربيةالشهداء

إقرأ المزيد في: فلسطين