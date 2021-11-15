لبنان

الدّفاع المدني للهيئة الصحيّة في المنطقة الثانية يُخمد 27 حريقًا

15/11/2021

الدّفاع المدني للهيئة الصحيّة في المنطقة الثانية يُخمد 27 حريقًا

أعلن الدّفاع المدني للهيئة الصحيّة الإسلامية في المنطقة الثانية لحزب الله عن إخماده 27 حريقًا في المنطقة، مبينًا الحضور الفاعل لعناصر وفرق الدّفاع المدني في الهيئة بالإضافة إلى فرق البلديّات والاتحادات البلدية وبالتّعاون مع الفرق الأخرى.

وأشار الدّفاع المدني للهيئة في المنطقة الثانية في بيانٍ إلى أنَّ الحرائق أُخمدت بمشاركة 35 آلية إطفاء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف.

الدّفاع المدني للهيئة الصحيّة في المنطقة الثانية يُخمد 27 حريقًا

وأضاف: "توزّعت فرق الإطفاء على كافّة المنطقة الثانية امتدادًا من البقاع الغربي وإقليم التّفاح إلى منطقة الساحل في الزهراني  والنبطية.. الذين كانوا ولازالوا متحفّزين لأي حالة طوارئ".

من جهته، أكَّد مدير الدّفاع المدني في المنطقة الثانية خضر الحاج علي عن وجود 28 مركزًا تطوعيًا عملوا خلال هذه الفترة على تلبية كلّ النداءات الانسانية.

ولفت إلى أنَّ "حضورنا هو فعل إنساني من أجل سلامة أهلنا وحفاظًا على أملاكهم وزرعهم، وإبعاد الأذى عنهم في كافّة المناطق وإنّنا حاضرون ومستعدّون دائمًا عند أي نداء".

الدّفاع المدني للهيئة الصحيّة في المنطقة الثانية يُخمد 27 حريقًا

وأوضح الحاج علي أنَّ الحرائق المتنقّلة شكّلت عنوانًا للمواجهة الموحّدة بين كلّ الأجهزة المعنيّة الرّسمية والمدنيّة وجعلت من فرق الدّفاع المدني كتلةً متراصّةً لمواجهة كلّ الأخطار، وهذا يؤكّد جهوزية هذه الفرق لمواجهة كلّ التّحديات التي تهدِّد أمن مجتمعنا.

وحذَّر الأهالي من إشعال النار في الحقول والغابات ولو قرب البيوت لأنّ النار قد تأخذ مسارًا خطرًا في الاشتعال بالأخص مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، معتبرًا أنَّ "الوعي هو الكفيل بترجمة هذا الإجراء وليعلم الجميع أنَّ من يقدم على إشعال النّار والاستهتار إنّما يحرق أرزاقًا وأروحًا عزيزةً على أهلها".

وشكر الحاج علي كلّ الفرق التي ساهمت من كافّة المؤسسات والجمعيات والبلديات والاتحادات التي شاركت في إخماد الحرائق في الجنوب.

الدّفاع المدني للهيئة الصحيّة في المنطقة الثانية يُخمد 27 حريقًا

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