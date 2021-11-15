رياضة

تأهّل 9 منتخبات لمونديال قطر 2022 حتّى الآن

15/11/2021

تأهّل 9 منتخبات لمونديال قطر 2022 حتّى الآن

انضمّت منتخبات كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إلى ركب المتأهّلين لنهائيّات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرّر إقامتها في قطر، وبذلك ارتفع عدد المتأهلين إلى 9 منتخبات.

ومع اقتراب التّصفيات المونديالية من مراحلها النّهائية، نجحت بعض المنتخبات في حجز بطاقات التأهّل إلى كأس العالم 2022.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022:
قطر- ألمانيا-‏ الدنمارك-‏ البرازيل-‏ فرنسا-‏ بلجيكا-‏ كرواتيا-‏ إسبانيا-‏ صربيا.

قطر (بالاستضافة): البلد المضيف هو أوّل المتأهلين للمشاركة في مسابقة كأس العالم بغض النْظر عن نتائج التّصفيات، وهي المرّة الأولى التي ستشهد مشاركة المنتخب القطري بالبطولة العالمية.

ألمانيا (بطل العالم 4 مرات): ثاني المنتخبات التي تأهّلت إلى مونديال قطر عقب تصدّره المجموعة العاشرة ضمن التصفيات الأوروبية في تشرين الأوّل الماضي.

وحجزت الدنمارك ثالث المقاعد في مونديال 2022، بعد فوزها على النمسا 1-0، لتتصدر المجموعة السادسة وتضمن بطاقة التأهل.

كما شهدت التّصفيات الأوروبية تأهل كل من منتخبي بلجيكا وفرنسا، وذلك عقب فوز الأول على إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والثاني على كازاخستان بثمانية أهداف من دون رد، كذلك تأهلت كرواتيا بعد الفوز على روسيا بهدف نظيف.

وتأهل إلى مونديال قطر 2022 منتخب صربيا عقب إسقاطه منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1، ولحق به منتخب إسبانيا بعد فوزه القاتل على منافسه السويدي 1-0.

كذلك، حجز منتخب البرازيل بطاقة العبور عن قارة أمريكا الجنوبية بعد الفوز على كولومبيا 1-0، وذلك قبل 5 جولات من نهاية التّصفيات المؤهّلة للمونديال، علماً بأنّ البرازيل لعبت مباراة أقلّ بعد توقّف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.

عدد مقاعد كلّ قارة في كأس العالم 2022

ويتأهل 13 منتخبًا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقًا فاصلًا بمشاركة منتخبين مؤهّلين من دوري الأمم الأوروبية. 

ويتأهل عن قارة إفريقيا 5 منتخبات، وأصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية خامس دولة تتأهل إلى الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهل إلى مونديال 2022، بعد كلّ من المغرب، مالي، السنغال، ومصر.

فيما تتكوّن حصّة ممثّلي قارة آسيا من 4 مقاعد ونصف، ومثلها لقارة أمريكا الجنوبية، و3 مقاعد ونصف لأمريكا الشمالية، ونصف مقعد لأوقيانوسيا.

من المقرّر انطلاق مونديال قطر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل، حيث ستكون المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تقام فيها المسابقة في فصل الشتاء بدلًا من الصيف، على أن تنتهي المنافسات في 18 كانون الأوّل/ديسمبر من العام نفسه.


 

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