15/11/2021

الدفاع المدني في الهيئة الصحية: 2023 مهمة الأسبوع الفائت

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية أنَّ مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفّذت 2023 خدمة ومهمة مختلفة من صباح يوم الإثنين 8 تشرين الثاني حتى مساء يوم الأحد 14 تشرين الثاني 2021.

يُذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة نفذت في حملتها لمكافحة جائحة "كورونا" منذ بدايتها حتى الآن 15925 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبهٍ بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2475 متوفٍ بالفيروس من أصل 8582 في لبنان.

كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 3573 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلًا عن 9989 مهمّة توعوية وإرشادية و 72636 مهمّة تدخل إسعافي منزلي.

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