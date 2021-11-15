عين على العدو

موجة نزوح داخل جيش الاحتلال نحو ضباط الصحة النفسية

15/11/2021

موجة نزوح داخل جيش الاحتلال نحو ضباط الصحة النفسية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المعطيات التي جُمعت من قبل جيش الاحتلال تكشف أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في عدد المتوجهين إلى ضباط الصحة النفسية.

وأشارت "يديعوت" الى أن التفاصيل تمّ الحصول عليها بناءً على طلب حركة حرية المعلومات الذي قدّمه قبل حوالي عام الطالب دان روسو من عيادة حرية المعلومات في كلية القانون، وحصلت الصحيفة على نُسخة منها وهي تُنشر للمرة الأولى.

وبحسب الصحيفة، في عام 2013 سُجّل 37686 طلب مساعدة من جنود في الخدمة الإلزامية لضباط الصحة النفسية، مقابل 43152 طلب في عام 2020.

وسُجّل ارتفاع وسط جنود الخدمة الدائمة، ضباطًا وضباط صف: 2061 مقابل 3418.

عدد الطلبات الأكبر يأتي، بشكل غير مفاجئ، من دورات الأغرار، مرحلة صعبة سواء من ناحية جسدية أو نفسية بسبب الانقطاع المفاجئ عن الحياة المدنية والانتقال إلى الانضباط العسكري المتشدد.

في عام 2013، سُجّل 5314 طلب مساعدة، مقارنة بارتفاع حاد بلغ 15,518 في عام 2020.

ووفق "يديعوت"، قال المسؤولون في جيش الاحتلال  إن "الارتفاع في طلبات المساعدة لجهات الصحة النفسية أو عدد المتسرحين هو منحى بحسب عدد الذين يخدمون في كل عام". وأشاروا الى أن قسم الصحة الجسدية والنفسية يوفّر نظام علاج واسع النطاق تمّ تحسين الوصول إليه في السنوات الأخيرة، ونفس التوجه إليه مقبول وسط الذين يخدمون".

بدوره، صرّح المحامي الاسرائيلي أور سدان من "حركة حرية المعلومات": "مقلقة حقيقة أن المعلومات تمّ الحصول عليها بعد سنة من تقديمنا للطلب، وفقط بعد التماس اضطررنا الى تقديمه إلى المحكمة أن الجيش الإسرائيلي تجاهل.. من المناسب نشر معلومات كهذه بشكل مبادر إليه".

الكيان الصهيونيالجيش الاسرائيلي

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