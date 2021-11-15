العالم

لوكسمبورغ تُحقّق بأصول رياض سلامة

15/11/2021

لوكسمبورغ تُحقّق بأصول رياض سلامة

أعلنت السلطات القضائية في لوكسمبورج اليوم الاثنين أنها فتحت قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول.

وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا بشأن حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في أوائل حزيران 2021، وذكرت التقارير أن المدعين في فرنسا بدأوا تحقيقاً أولياً في "مزاعم غسل أموال ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة".

وأُحيلت التحقيقات المفتوحة في فرنسا بشأن الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، على قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، في مطلع تموز/يوليو، وفق ما علمت به وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مطلّع على الملف، وأكدته النيابة الوطنية المالية في 16 تموز/يوليو.

وكان مكتب غسيل الأموال السويسري قد حلّل في أواسط نيسان/أبريل آلاف الوثائق ورصد تحويل مبالغ مالية تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وحصل ذلك عبر اتفاق وقّع عام 2002.

لبنانرياض سلامةمصرف لبنان

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