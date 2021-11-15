15/11/2021

فبركات بحقّ وزير الإعلام

أكدت وزارة الإعلام أن "مواقع الكترونية ووسائل تواصل اجتماعي دأبت على بث بيانات مفبركة منسوبة الى وزير الاعلام جورج قرداحي آخرها اليوم، يدعي مروجوه أنه موجه من الوزير الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة"".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "البيان المزعوم الذي يحمل توقيعا مزورا لوزير الاعلام، تضمن ادعاء من ملفقيه مفاده أن التحقيقات بينت قيام بعض الموظفين بتسريب خطابات سرية وقرارات اتخذها الوزير لادارة ازمة وسائل الاعلام، وأن الوزارة ستعاقب الموظفين الذين ثبت تورطهم، وان الوزير قرر اعادة هيكلة وزارة الاعلام".

وشددت الوزارة على أن "البيان المذكور ملفق وعار من الصحة تماما"، لافتة إلى "عدم صحة أي بيان أو موقف ينسب الى الوزير ما لم يكن صادرا عن الموقعين الرسميين لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" أو وزارة الإعلام".

لبنان

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