15/11/2021

الكويت: أمير البلاد يكلّف وليّ العهد ببعض اختصاصاته الدستورية

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت محمد الصباح عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير، بصفة مؤقتة.

ولم تنشر وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، نصوص الاختصاصات الدستورية التي تم تفويض ولي العهد القيام بها.

كذلك لم يفصح "الصباح" عن أسباب القرار، الذي جاء بعد يوم واحد من موافقة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقدمت حكومة الكويت استقالتها إلى الأمير بينما تعمل السلطات على تهدئة الخلافات مع مجلس الأمة والتي أعاقت الإصلاحات الاقتصادية وأضرّت بخزائن الدولة وسط انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء "كوفيد-19".

ويتولّى أمير الكويت صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، كما تصدر الأحكام القضائية باسمه، ويحدد بشكل أساسي القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، وترجع إليه الكلمة الفصل في الخلافات الكبرى في الدولة.

ومشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما)، هو شقيق أمير الكويت، وولي العهد، وهو شخصية قوية، ولعب دورا كبيرا في بناء أجهزة الأمن والدفاع في البلاد.

الكويت

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