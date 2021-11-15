منوعات

نفوق أكثر من نصف الفهود الثلجية المصابة بـ

15/11/2021

نفوق أكثر من نصف الفهود الثلجية المصابة بـ"كورونا" في نبراسكا الأمريكية

أعلنت حديقة حيوانات لينكولن، في ولاية نبراسكا الأميركية، وفاة ثلاثة فهود ثلجية بفيروس كورونا، من أصل خمسة أصيبت بالمرض.

وقالت الحديقة، في نعي نشر على موقع فيسبوك، إن النمور "راني، إيفرست، وماكالو" نفقت من جراء الفيروس، فيما يتعافى نمران  من الإصابة، مضيفة أن نفوق الفهود "أمر مفجع" حقا.

وبدأت حديقة الحيوان في علاج النمور والفهود من الفيروس الشهر الماضي، فيما ذكرت أن النمرين، اكسل وكومار وهما من نوع نمور سومطرة، قد تعافيا.

ولا تزال الحديقة مفتوحة أمام الزوار، وتقول إنها اتخذت احتياطات لئلا ينتقل الفيروس من البشر إلى الحيوانات أو العكس.

الولايات المتحدة الأميركيةفيروس كوروناالحيوانات

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