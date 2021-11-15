العالم

مبعوث طهران إلى كابول: واشنطن تدعم الجماعات التكفيرية في أفغانستان

15/11/2021

مبعوث طهران إلى كابول: واشنطن تدعم الجماعات التكفيرية في أفغانستان

قال المبعوث الإيراني الخاص بالشأن الأفغاني حسن كاظمي قمي إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دعم الجماعات التكفيرية ومنها تنظيم "داعش" الإرهابي بعد هزيمتها في أفغانستان.

ووصل كاظمي قمي إلى العاصمة الأفغانية كابول على رأس وفد رفيع المستوى، صباح الاثنين، وأشار في تصريح للصحفيين إلى الهزيمة الأمريكية في أفغانستان، قائلا "إن بعض الدول تدعم الإرهابيين في أفغانستان لشن حرب بالوكالة في هذا البلد".

وأكد ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب، مضيفًا أن الولايات المتحدة، الدولة المعتدية التي أرادت أن تسيطر على أفغانستان على مدى 20 عامًا الماضية، تحاول الآن وبعد هزيمتها في أفغانستان دعم الجماعات التكفيرية ومنها "داعش".

وبشأن الاعتراف بحكومة طالبان قال المبعوث الإيراني "نحن نحترم إرادة الشعب الأفغاني وموقفنا يتماشى مع مطالبهم"، معربًا عن أمله في أن يسود الأمن والاستقرار في المنطقة بتشكيل حكومة قوية في أفغانستان.

ولفت كاظمي قمي إلى أن أفغانستان تواجه العقوبات الغربية الظالمة كما هو الحال بالنسبة لإيران، لافتا إلى أن البلدين سيعززان التعاون من خلال بذل مزيد من الجهود لتأمين الحدود المشتركة.

وأكد أن إيران وقفت وستقف دومًا إلى جانب الشعب الأفغاني في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في أفغانستان وموضوع اللاجئين مع مسؤولي الحكومة المؤقتة الحالية.

يذكر أن المبعوث الإيراني الخاص بالشأن الأفغاني حسن كاظمي قمي شغل في وقت سابق منصب السفير الإيراني لدى العراق والقنصل العام في ولاية هرات الأفغانية.

الولايات المتحدة الأميركيةالجمهورية الاسلامية في إيرانداعشافغانستان

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