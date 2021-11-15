عين على العدو

15/11/2021

"إلبيت سيستم" الإسرائيلية تفتح شركة فرعية لها في الإمارات

ذكر موقع "إسرائيل دفينيس" أن الشركة الفرعية لشركة "إلبيت سيستم" الإسرائيلية تعمل على تطوير تعاون طويل الأمد مع القوات العسكرية الإماراتية، وإدارة عمليات تكييف الحلول التكنولوجية للاحتياجات التشغيلية للمستخدمين النهائيين وتقود نقل التقنيات إلى الشركاء المحليين.

ونقل الموقع عن ران كريل نائب الرئيس للتسويق الدولي وتطوير الأعمال في "إلبيت سيستم" قوله إن "اتفاق "ابراهام" (التطبيع مع الامارات) شكّل قاعدة متينة للتعاون التجاري في المنطقة"، معتبرا أن "الامارات ودولا أخرى في المنطقة هي أسواق جديدة ومهمة لصالح شركتنا"، مضيفا أن "مجموعتنا التي تتمتع بخبرتها المثبتة في بناء الأنشطة الصناعية والتكنولوجية المحلية في مجموعة متنوعة من البلدان، ستكون في وضع جيد لتلبية الاحتياجات والفرص في هذه المنطقة".

والموقع لفت إلى أن "جناح "إلبيت سيستم" سيقدم في الصالون الجوي في "اكسبو دبي 2021" حلولا لشبكات الحرب متعددة الأبعاد، والتسلح الجوي الدقيق، وأنظمة رأس الطيار وأنظمة حماية الطائرات".

وأوضح أن "شاشة حرب الشبكات متعددة الأبعاد ستتضمن حلاً تكامليًا لشبكة الاتصالات الجوية والبحرية والأرضية من المستوى التكتيكي إلى مستوى المقر الرئيسي"، مشيرا إلى أنه سيجري عرض "أنظمة الراديو الرقمية من عائلة Ilinks بالإضافة إلى نظام Torix للحصول على أهداف دقيقة وسريعة لقوات المناورة".

الإمارات العربية المتحدةالكيان الصهيوني

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
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