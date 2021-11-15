15/11/2021

لجان اللاجئين في قطاع غزة تُطالب مؤتمر بروكسل بتأمين دعم مستدام للأونروا

طالبت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة اليوم الاثنين مؤتمر بروكسل المقرر عقده غدًا في العاصمة البلجيكية بروكسل بالخروج بنتائج ايجابية لجهة سد عجز الأونروا المزمن، وتأمين دعم مالي مستدام، ينهي معاناة اللاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم.

ودعت لجان اللاجئين في بيان صحفي الأمم المتحدة إلى اعتماد موازنة دائمة للأونروا أسوة بباقي المؤسسات المنبثقة عنها، ودعت الأونروا إلى بذل الجهد الكافي لتوفير التمويل من دول مانحة أخرى بعيداً عن الابتزاز الأمريكي.

وطالبت اللجان أيضًا الأمم المتحدة بمنح الأونروا تفويضا دائما حتى تحقيق هدف وجودها بالإغاثة وتشغيل اللاجئين حين عودتهم لتلافي الابتزاز السياسي كل ثلاث سنوات لتمديد التفويض الممنوح للأونروا.

وأعلنت لجان اللاجئين مساندتها للأونروا في مواجهة الابتزاز الأمريكي، وأي فعاليات يقوم بها اللاجئون فإنها موجهة لهذا الغرض، لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساومة على حق العودة التي ايدتها القرارات الدولية مهما كلف ذلك من ثمن.

وأكدت أن "قاعدة "العيش مقابل الحقوق" لن يقبلها الفلسطينيون لأن ذلك فيه ابتزاز ومهانة، فالفلسطينيون هم أهل الحق، ويملكون الكثير من وسائل الضغط لانتزاع حقوقهم".

فلسطين المحتلة

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