15/11/2021

لقاء استخباراتي اسرائيلي مصري في القاهرة ماذا فيه؟

في أوّل زيارة له بعد توليه منصبه، حطّ رئيس الشاباك الجديد رونن بار في مصر الأحد حيث اجتمع برئيس المخابرات المصري الجنرال عباس كامل.

وقد ناقش الجانبان موضوع الترتيبات في قطاع غزة وإمكانية صفقة أسرى ومفقودين مع حركة "حماس".

موقع القناة 13 أفاد أنه كان بين الوفد الى القاهرة رئيس مجلس الامن القومي إيال حولتا، مع مسؤولين آخرين في المؤسسة الأمنية والإسرائيلية.

وقبل حوالي شهريْن، اجتمع رئيس حكومة العدو نفتالي بينت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ في سيناء، وقال إنه خلال هذا الاجتماع "أوجدنا بنية تحتية لعلاقة عميقة لمواصلة الطريق".

في الأسبوع الماضي، عُقد اجتماع للجنة المشتركة بين الجيشين الصهيوني والمصري.

ووفقًا للمتحدث باسم جيش الاحتلال، ناقش الجانبان القضايا المشتركة، ووقّعا على تعديل لاتفاق تنظيم وجود قوات حرس في رفح لصالح تعزيز القبضة الأمنية للجيش المصري في هذه المنطقة وهو ما تمّت المصادقة عليه من قبل المستوى السياسي.

الكيان الصهيونيمصر

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