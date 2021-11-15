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الشهادة نهج لن يحيد عنه أهالي ميدون

15/11/2021

الشهادة نهج لن يحيد عنه أهالي ميدون

 

يوم الشهيدالبقاع الغربي

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&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
طريق سحمر العقبة.. متى تنتهي المعاناة؟

29/11/2021

طريق سحمر العقبة.. متى تنتهي المعاناة؟
الهيئة الصحية تُفعّل جهوزيّتها جنوبًا: حملات تلقيح في المدارس

29/11/2021

الهيئة الصحية تُفعّل جهوزيّتها جنوبًا: حملات تلقيح في المدارس
مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام

27/11/2021

مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام
كورونا في الجنوب.. انتشار يدعو للقلق

26/11/2021

كورونا في الجنوب.. انتشار يدعو للقلق
&quot;كورونا&quot; يستعر في الهرمل

24/11/2021

"كورونا" يستعر في الهرمل
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

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