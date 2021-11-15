تطبيق موقع العهد الإخباري
تنزيل
موقع العهد الإخباري
فيس بوك
(current)
تويتر
EN
ES
FR
بريد
فصل الخطاب
خاص العهد
لبنان
فلسطين
أفغانستان
اليمن
عين على العدو
فيديو
كاريكاتور
إبحث
لبنان
15/11/2021
الشهادة نهج لن يحيد عنه أهالي ميدون
يوم الشهيد
البقاع الغربي
إقرأ المزيد في: لبنان
30/11/2021
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
30/11/2021
حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
30/11/2021
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
30/11/2021
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
30/11/2021
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
30/11/2021
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
21:24
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
21:24
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات
21:23
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
21:22
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
21:21
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن وثابت لا يخالطه اي شك
مقالات مرتبطة
مراسم تكريمية في يوم الشهيد في ديرقانون النهر وطيردبا والناقورة والبياضة
وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا
بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري
النبطيّة أحيت يوم شهيد حزب الله
كلمة سماحة السيد حسن نصر الله بتاريخ 11-11-2021
طريق سحمر العقبة.. متى تنتهي المعاناة؟
وقفة احتجاجية في البقاع الغربي رفضًا لسياسات كهرباء لبنان
الدّفاع المدني للهيئة الصحيّة في المنطقة الثانية يُخمد 27 حريقًا
في يوم الشهيد.. أهالي البقاع الغربي على العهد
لقاء بين حزب الله و"أمل" بحث موضوع الكهرباء في البقاع الغربي