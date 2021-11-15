15/11/2021

صربيا وإسبانيا وكرواتيا إلى مونديال قطر

ضمنت صربيا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد انتزاعها فوزا قاتلا من مضيفتها البرتغال بهدفين لهدف، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم عن المجموعة الأولى، ليخوض النجم البرتغالي رونالدو الملحق المؤهل للمونديال.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرين بواسطة ريناتو سانشيز، ووقع الزوار على التعادل عبر دوشان تادتش، وفي الوقت القاتل أحرز متروفيتش هدف الفوز والعبور لكتيبة المدرب دراغان، التي رفعت رصيدها إلى 20 نقطة، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 17 نقطة.

وقاد المهاجم الفارو موراتا منتخب بلاده إسبانيا للعبور، بعد تسجيله هدف الفوز على السويد لحساب المجموعة الثانية قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، ليرفع رصيد الماتادور إلى 19 نقطة، بينما اكتفى السويدي ببطاقة الملحق.

ولحساب المجموعة ذاتها تعادلت اليونان مع كوسوفو بهدف لهدف.

وحسم المنتخب الكرواتي بطاقة العبور إلى مونديال قطر بفوزه على ضيفه الروسي بهدف ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وسجل كودرياشوف عن طريق الخطأ في مرمى بلاده، رافعا رصيد كرواتيا إلى 23 نقطة، بينما تجمد رصيد روسيا التي ستخوض الملحق عند 22 نقطة في المركز الثاني.

واكتسحت سلوفاكيا مالطا بسداسية.

واختتم المنتخب الألماني الذي ضمن تأهله سلفا مشواره في التصفيات بفوز عريض على نظيره الأرميني بأربعة أهداف لهدف بفضل ثنائية غاندوغان إلى هدف لكل من هافرتز وهوفمن.

ورفع المنتخب الألماني رصيده في صدارة المجموعة العاشرة إلى 27 نقطة تليها ماكدونيا الشمالية بـ 18 نقطة عقب حسمها بطاقة الملحق بفوزها على ايسلندا بثلاثة أهداف لهدف.

كرة القدم

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