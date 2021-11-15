15/11/2021

التعاون الاسرائيلي الإماراتي الى تزايد: مؤتمر قادة سلاح الجو مثال

في أول زيارة علنية له للإمارات، حطّ قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين في الامارات، حيث يُشارك في مؤتمر قادة سلاح الجو.

وكان نوركين قد زار معرض دبي للطيران (Dubai Airshow) حيث افتتح سلاح الجو الإسرائيلي جناحًا خاصًا للمرة الأولى، والذي جال فيه ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم.

في المؤتمر شارك قادة سلاح جو من كافة أنحاء العالم، بينهم قادة من دول الشرق الأوسط. وقبل أسبوعين زار قائد سلاح الجو الإماراتي الجنرال إبراهيم ناصر محمد العلوي الأراضي المحتلة في سياق التدريب الجوي الدولي "العلم الأزرق".

وأشار بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "هذه الزيارة تشير إلى استمرار تطوير وتعزيز العلاقة مع الجيوش الأجنبية على المستوى الوطني والاستراتيجي، وتُعتبر أيضًا مثالًا للتعاون المتزايد بينهم في الشرق الأوسط"، حسب تعبيره.

وانطلق معرض دبي للطيران 2021 أمس الأحد، ويستمر حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والشركات الرائدة والناشئة في مجال الطيران والدفاع والفضاء، إضافة إلى مشاركة أكثر من 1200 عارض ووفود مدنية وعسكرية من أكثر من 140 دولة.

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