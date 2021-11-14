14/11/2021

تونس: متظاهرون ضد قرارات الرئيس سعيد يحاولون اختراق حواجز الأمن

تجمع الألاف من التونسيين اليوم الأحد أمام مقر البرلمان التونسي بضاحية باردو وسط العاصمة تونس للتعبير عن معارضتهم لاستمرار إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

وتصدت قوات الأمن التونسية لمحاولات اقتحام البرلمان من قبل محتجين من أنصار حركة النهضة الإسلامية التابعة لتيار الإخوان المسلمين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، بأنها تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص المندسين داخل تجمعات المتظاهرين، ويحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، وقامت بتوقيفهم ومراجعة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات العدلية اللازمة.

وقالت القيادية في حزب قلب تونس سميرة الشواشي لإذاعة "موزاييك إف.إم" إن المحتجين سيدخلون في اعتصام بشارع 20 آذار/مارس في ساحة باردو إلى حين رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى الساحة قبالة البرلمان.

ونددت الشواشي، وهي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته، في تصريحاتها للإذاعة بما اعتبرته "تعمد السلطة الحاكمة التضييق على المحتجين ومنع التظاهر الداعم لعودة الشرعية للبرلمان".

وتأتي المظاهرات ضد الرئيس استجابة لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، للتظاهر ضد "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعًا عن "الشرعيّة الدستورية والبرلمانية".

وتجري الاحتجاجات وسط حضور أمني مكثف للشرطة التي أغلقت كافة المنافذ المؤدية إلى مقر البرلمان، مما دفع بعض المحتجين إلى محاولة تجاوز حواجز الأمن، وحصول اشتباكات بين الطرفين.

وتأسس تكتلّ "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلف من نشطاء وحقوقيين وسياسيين مناهضين لقرارات سعيد ومناصرين لحركة النهضة، تزامنًا مع إعلان الرئيس التونسي تلك الإجراءات الاستثنائية، كتحرك رافض لها.

تونسقيس سعيد

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