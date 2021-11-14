14/11/2021

اليمن: اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تدين إعدام المرتزقة 10 من أسرى الجيش واللجان

في ظاهرة لم تكن مستهجنة على العدوان السعودي الذي ارتكب أفظع المجازر بحق أطفال ونساء وشيوخ الشعب اليمني الأعزل، أقدمت اليوم مرتزقة هذا العدوان البربري في منطقة الساحل الغربي على إعدام 10 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية الذين يدافعون عن أرضهم ودينهم رميًا بالرصاص.

وفي السياق، أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنية في بيان لها اليوم الأحد هذا التصرف الإجرامي قائلة إن "إعدام الأسرى تصرف همجي وعدواني يتنافى مع أبسط الحقوق والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية".

وأكدت اللجنة أن إعدام الأسرى دليل على إجرام المرتزقة وفضيحة مدوية لمشغليهم من الأمريكيين والإماراتيين والسعوديين.

وأشارت إلى أن تكرار الجرائم بحق الأسرى دليل على أنها منهجية تتخذها دول العدوان والمرتزقة للانتقام من كل من يتحرك لمواجهة احتلالهم وإجرامهم.

وحمّلت اللجنة الوطنية قيادة المرتزقة في الساحل الغربي والدول الداعمة لهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الجريمة بحق الأسرى.

ودعت المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لإدانة الجريمة والتحرك الجاد لملاحقة مرتكبيها لمحاكمتهم، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى وحفظ حقوقهم.

كما دعت اللجنة القوى السياسية والمنظمات المحلية والقبائل اليمنية إلى إدانة الجريمة بحق الأسرى وفضح مرتكبيها وملاحقتهم.

اللجان الشعبية في اليمنالعدوان الاميركي السعودي على اليمن

إقرأ المزيد في: اليمن