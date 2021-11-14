لبنان

لبنان: الحرائق تلتهم أحراج عدد من قرى الجنوب والدفاع المدني يسيطر على معظمها

14/11/2021

لبنان: الحرائق تلتهم أحراج عدد من قرى الجنوب والدفاع المدني يسيطر على معظمها

اندلعت حرائق في عدد من المناطق اللبنانية التهمت الأشجار الحرجية والزراعية، وتمت التسيطرة على غالبيها.

في البقاع الغربي، اندلع حريق كبير في خراج بلدة باب مارع وتوجهت فرق الاطفاء لاخماده، كما اندلع حريق في خراج بلدة القطراني وتوجهت فرق الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الاسلامية لاخماده ايضًا. وفي بلدات عيتنيت طالب الأهالي التحرك السريع للمروحيات التابعة للجيش اللبناني وناشدوا الدولة وكل من يستطيع التدخل في اخماد الحرائق التي شبّت في أشجار السنديان في خراج بلدتهم.

لبنان: الحرائق تلتهم أحراج عدد من قرى الجنوب والدفاع المدني يسيطر على معظمها

وفي قضاء بنت جبيل أخمد الدفاع المدني عشرات الحرائق في بلدات ياطر وبيت ليف ورامية وعيترون وحداثا وشقرا ويارون وبنت جبيل والطيري.

لبنان: الحرائق تلتهم أحراج عدد من قرى الجنوب والدفاع المدني يسيطر على معظمها

وقد أصدر الدفاع المدني بياناً بالحرائق في منطقة الجنوب ـ شمال نهر الليطاني خلال 24 ساعة، وهي في بلدات بريقع والزراريه ودير الزهراني وعرمتى وطريق ابو الأسود والكفور وصير الغربية وعرمتى وشبيل وصغبين وعبا.

واندلعت عصر اليوم حرائق واسعة في منطقة عاضور في خراج بلدة عرمتى في منطقة جبل الريحان وأتت على مساحات كبيرة من اشجار الزيتون والصنوبر وقد عملت فرق من الدفاع المدني وفوج اطفاء جبل الريحان على محاصرة النيران واخماد مساحات كبيرة منها. 
 

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