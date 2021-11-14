لبنان

الرئيس برّي: هذه أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها

14/11/2021

الرئيس برّي: هذه أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها

علّق رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، على الحرائق التي اندلعت ولا تزال في أكثر من منطقة لبنانية وخاصة تلك التي اتت على مساحة شاسعة من المناطق الحرجية في قرى قضاء صور وعلى ضفتي نهر الليطاني، وقال “قبل اسابيع في أكروم وجرود عكار وقبلها في الجبل وجرود الهرمل والشوف واليوم يحط مسلسل الحرائق في احراج الجنوب، وهي في زمانها وجغرافيتها وتوقيتها تطرح جملة من التساؤلات نضع الاجابة عليها برسم الاجهزة الامنية والقضائية المختصة، التي يجب ان تسارع الى اجراء تحقيقاتها وتحديد المسؤوليات والاسباب التي ادت لحصول هذه الكارثة اذا لم نقل هذه الجريمة التي طاولت ليس البيئة فحسب انما ايضاً الانسان في هذه المنطقة، في تراثه وثقافته وذاكرته مع المقاومة وشهدائها الذين لهم مع كل شجرة قصة مجد وبطولة”.

وأشار إلى أنه “في الوقت الذي تكاد ألسنة النيران تلتهم آخر ما تبقى من مساحات خضراء في لبنان من خلال حرائق عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق، ألم يحن الوقت للاقتناع أن تحصين الوطن وحفظ ما تبقى من ماء الوجه الوطني وطبعاً ما تبقى من ثروة حرجية يكون بالاقرار بتعيين مأموري أحراج خارج القيد الطائفي؟”.

الرئيس برّي اعتبر أن “أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس”.

وتابع، “مجدداً التحية والشكر والتقدير للجيش اللبناني وقوات اليونيفل والمجالس البلدية والأهالي ولمتطوعي الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية والصليب الاحمر وأولاً وأخيراً لرجال الدفاع المدني اللبناني الذين يطفئون حرائق الوطن والوطن وسلطته لم تنصفهم وتطفئ نيران انتظارهم بتطبيق قانون تثيبتهم”.​

نبيه بريالحرائق

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