العالم
14/11/2021
روسيا تزويد الهند بمنظومات صواريخ "إس-400"
أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، الأحد، البدء بتسليم الهند منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وقال مدير المركز، دميتري شوغاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: "بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي S-400 للهند، وفقا للموعد المحدد".
ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في تشرين الأول/أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار.
وأصبحت الهند ثالث دولة تشتري هذه المنظومة الروسية، بعد الصين وتركيا.
وتعد منظومات "إس-400" للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.
وتم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.