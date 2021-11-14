العالم

روسيا تزويد الهند بمنظومات صواريخ

14/11/2021

روسيا تزويد الهند بمنظومات صواريخ "إس-400"

أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، الأحد، البدء بتسليم الهند منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال مدير المركز، دميتري شوغاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: "بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي S-400 للهند، وفقا للموعد المحدد".

ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في تشرين الأول/أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار.

وأصبحت الهند ثالث دولة تشتري هذه المنظومة الروسية، بعد الصين وتركيا.

وتعد منظومات "إس-400" للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.

وتم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.

 

روسياالهندالصواريخ

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;
سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
بو حبيب من عين التينة: الصور الفضائية لم نرها حتى الآن وسأسلمها لوزير العدل الإثنين المقبل
بو حبيب من عين التينة: الصور الفضائية لم نرها حتى الآن وسأسلمها لوزير العدل الإثنين المقبل
الصراع على النفط.. تشابكات وتحالفات معقدة
الصراع على النفط.. تشابكات وتحالفات معقدة
اجتماع رئاسي في عيد الاستقلال.. وبو حبيب تسلّم صور المرفأ من روسيا
اجتماع رئاسي في عيد الاستقلال.. وبو حبيب تسلّم صور المرفأ من روسيا
بو حبيب: موسكو سلّمتنا صور أقمارها الصناعيّة لمرفأ بيروت
بو حبيب: موسكو سلّمتنا صور أقمارها الصناعيّة لمرفأ بيروت
كيان العدو والهند يوقّعان اتفاقية لتطوير تكنولوجيا دفاعية ثنائية‎‎
كيان العدو والهند يوقّعان اتفاقية لتطوير تكنولوجيا دفاعية ثنائية‎‎
اضطهاد جديد للمسلمين في الهند
اضطهاد جديد للمسلمين في الهند
قمّة "بريكس" تدعو لحلّ سلمي في أفغانستان والحفاظ على الإتّفاق النّووي الإيراني
قمّة "بريكس" تدعو لحلّ سلمي في أفغانستان والحفاظ على الإتّفاق النّووي الإيراني
العدو يبيع 100 طائرة مسيّرة الى الهند
العدو يبيع 100 طائرة مسيّرة الى الهند
حصيلة ضحايا فيضانات الهند والصين ترتفع.. ومخاوف من إعصار مدمر
حصيلة ضحايا فيضانات الهند والصين ترتفع.. ومخاوف من إعصار مدمر
الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لأهداف صهيونية معادية بريف حمص
الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لأهداف صهيونية معادية بريف حمص
سوريا: "النصرة" تنقل صواريخ برؤوس سامّة إلى ريفي إدلب وحماة
سوريا: "النصرة" تنقل صواريخ برؤوس سامّة إلى ريفي إدلب وحماة
"هايبرسونيك".. صاروخ كوريا الشمالية الجديد
"هايبرسونيك".. صاروخ كوريا الشمالية الجديد
استهداف العمق السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة يمنيّة
استهداف العمق السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة يمنيّة
بالفيديو: الدفاعات الجويّة السورية تتصدى لعدوان صهيوني في دمشق وحمص
بالفيديو: الدفاعات الجويّة السورية تتصدى لعدوان صهيوني في دمشق وحمص