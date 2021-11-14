14/11/2021

روسيا تزويد الهند بمنظومات صواريخ "إس-400"

أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، الأحد، البدء بتسليم الهند منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال مدير المركز، دميتري شوغاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: "بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي S-400 للهند، وفقا للموعد المحدد".

ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في تشرين الأول/أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار.

وأصبحت الهند ثالث دولة تشتري هذه المنظومة الروسية، بعد الصين وتركيا.

وتعد منظومات "إس-400" للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.

وتم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.

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