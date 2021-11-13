13/11/2021

تصفيات كأس العالم.. التعادل يحسم قمة إيطاليا مع سويسرا والأرجنتين تهزم الأوروغواي

انتهت قمّة المجموعة الثالثة بين إيطاليا بطلة أوروبا وسويسرا بالتعادل بهدف لهدف في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 لتحتفظ إيطاليا بصدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن وصيفتها سويسرا، ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة.

وتغلبت اسكوتلندا على مولدوفيا بهدفين، وهزمت ارلندا الشمالية ليتوانيا بهدفين، وتغلبت الدنمارك على جزر الفارو بثلاثة أهداف لهدف.

وضمن منافسات المجموعة التاسعة أمطر المنتخب الإنجليزي شباك ضيفه الألباني بخماسية بينها ثلاثية للنجم هاري كاين.

وسحقت بولندا اندورا بأربعة أهداف لهدف، وفازت المجزر على سان مارينو برباعية.

الأرجنتين تهزم الأوروغواي

عزز المنتخب الأرجنتيني موقعه في المركز الثاني من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بفوزه على مضيفه الأرغوياني بهدف أحرزه ديماريا.

انتصار للجزائر والمغرب ومصر إلى الدور الافريقي الحاسم المؤهل لمونديال قطر

التحق المنتخب المصري بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الانغولي بهدفين لتعادل بهدفين لمثلهما لحساب المجموعة السادسة.

وخسر المنتخب الليبي أمام مضيفه الغابوني بهدف.

وتغلب المنتخب المغربي المتأهل سلفًا على نظيره السوداني بثلاثية ليرفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 15 نقطة حاصدين العلامة الكاملة في صدارة المجموعة التاسعة.

وانفرد المنتخب الجزائري بطل افريقيا بصدارة المجموعة الأولى بفوزه على جيبوتي برباعية ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات ليرفع الخضر رصيدهم إلى 13 نقطة.

واستغل المنتخب الجزائري تعادل بوركينا فاسو مع النيجير بهدف لهدف.

الفيش يعود لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الاسباني عودة المدافع البرازيلي المخضرم داني الفيش بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وأكد النادي الكاتالوني أنّ الفيش سينضم لتدريبات الفريق لكنه لن يشارك قبل شهر كانون الثاني/يناير المقبل بسبب قواعد رابطة الدوري الاسباني.

رقم قياسي للبرازيل

واصل المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات والذي ضمن تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022 عقب فوزه على كولمبيا بهدف تسجيل الأرقام القياسية لينجح السيليساو بتحقيق انتصاره الحادي عشر تواليًا على أرضه في التصفيات وهو رقم قياسي وحافظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة تواليًا.



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