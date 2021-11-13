لبنان

حزب الله إستقبل وفدًا من الجهاد الإسلامي في صيدا مباركًا بيوم الشهيد

13/11/2021

حزب الله إستقبل وفدًا من الجهاد الإسلامي في صيدا مباركًا بيوم الشهيد

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدًا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة مسؤول العلاقات الإسلامية في الحركة الحاج شكيب العينا، يرافقه مسؤول العلاقات الإجتماعية الحاج محمد رشيد، ومسؤول ملف شؤون "الأونروا" في لبنان جهاد محمد، في مقرّ الحزب في صيدا للتبريك بيوم شهيد المقاومة الإسلامية، بحضور مسؤول شعبة عين الحلوة في الحزب الأخ علي الزينو.

بداية، تقدّم الوفد بالتهنئة والتبريكات لقيادة حزب الله بهذا اليوم المجيد لكافة قوى المقاومة الذين قدّموا العديد من خيرة شباب هذه الأمة للدفاع عن كرامتها وعن أراضيها المحتلّة في مواجهة العدو الصهيوني. 

وأكّد المجتمعون على دور الشهداء في مسيرة الجهاد والمقاومة على طريق النصر والتحرير على أعداء الأمة الذين وببركة دمائهم الزكية أناروا الطريق أمام إخوانهم المجاهدين. 

وشدّد المجتمعون على أنّ دماء الشهداء الأبرار إستعادت للأمة عزّها ومجدها وكرامتها بعد أن كانت  تعيش تحت كنف الإحتلال الذي يُمارس عليها يوميًا كل أنواع الظلم والإضطهاد. 

وختم المجتمعون بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على إنجازات هؤلاء الشهداء من خلال السير على نهجهم للوصول إلى الأهداف التي كانوا يصبون إليها ألا وهي النصر أو الشهادة، معاهدين الشهيد في يومه بالإستمرار على نهج الجهاد والمقاومة ونهج الشهادة التي رسموها بدمائهم الطاهرة التي أثمرث الانجازات والإنتصارات في كل الساحات والميادين.

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