13/11/2021

العراق: انطلاق عملية كبرى ضد "داعش" في جبال حمرين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا "داعش" الوهابية الارهابية في جبال حمرين بمحافظة ديالى شرق بغداد، مبينة أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية.

وذكر بيان للهيئة أن "قيادة قاطع عمليات ديالى في الجيش والحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن "المحاور الشمالية والشرقية انقسمت أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول والـ 110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلًا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات".

وأشار إلى أن "العملية الأمنية نفذت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة".

العراق

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