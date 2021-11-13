13/11/2021

بعد انسحاب قوى العدوان.. محافظ الحديدة يتفقّد الأوضاع في مديرية التحيتا

نجحت حركة أنصار الله في تحقيق انتصارات ضخمة في حربها الشرسة ضد قوى العدوان السعودي على اليمن، وآخرها في الحديدة، حيث واصل تحالف العدوان انسحابه من المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحُديدة اليمنية، بحسب ما أكدت قناة "الميادين" نقلًا عن مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن الانسحابات شملت مناطق واسعة في مديريتي بيت الفَقيه والتُحَيْتا عند الريف الجنوبي لمحافظة الحُديدة.

وقدّرت المصادر المساحة التي انسحبت منها قوات تحالف العدوان بعشرات الكيلو مترات باتجاه مديرية الخَوْخة في الأطراف الجنوبية الريفية للحُديدة وباتجاه مديرية المخا غربي محافظة تعز المحاذية.

وفي السياق عينه، تفقّد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم الأوضاع في عدد من المناطق بمديرية التحيتا. واطلع المحافظ قحيم ومعه وكيل المحافظة علي أحمد قشر ومدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر الرازحي، على أحوال المواطنين في قرى ومناطق المجيليس والفازة والنخيلة والمغرس والجبلية واحتياجاتهم، التي تفاقمت في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي، واستهدافه المتكرر والممنهج لمقومات الحياة في المديرية.

وأثنى المحافظ قحيم ومرافقوه على صمود أبناء المديرية وثباتهم في إفشال محاولات دول العدوان وأدواتها احتلال المديرية.

ووجه قيادة المجلس المحلي بتقييم احتياجات المناطق المتضررة من العدوان والرفع بها، ليتم على ضوء ذلك تسخير الإمكانيات للبدء في توفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمواطنين في المناطق المتضررة. فيما ثمن مدير المديرية عادل أهيف وعضو محلي المحافظة عن المديرية أحمد وهيب، زيارة المحافظ قحيم للمديرية، خاصة المناطق التي تضررت بفعل العدوان وحرمت من الخدمات والمساعدات الإنسانية وتشرد كثير من سكانها جراء الاعتداءات المتكررة لقوى العدوان والمرتزقة.

وأكد مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة سكان المديرية بتوفير الخدمات وفقًا للإمكانات المتاحة.

يُشار إلى أنّ مديرية الخَوْخَة تُعدّ آخر مديرية في الناحية الجنوبية لمحافظة الحُديدة وتحاذي مباشرة مديرية المخا غربي محافظة تعز.



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