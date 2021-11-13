اليمن

بعد انسحاب قوى العدوان.. محافظ الحديدة يتفقّد الأوضاع في مديرية التحيتا 

13/11/2021

بعد انسحاب قوى العدوان.. محافظ الحديدة يتفقّد الأوضاع في مديرية التحيتا 

نجحت حركة أنصار الله في تحقيق انتصارات ضخمة في حربها الشرسة ضد قوى العدوان السعودي على اليمن، وآخرها في الحديدة، حيث واصل تحالف العدوان انسحابه من المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحُديدة اليمنية، بحسب ما أكدت قناة "الميادين" نقلًا عن مصادر محلية. 

وأضافت المصادر أن الانسحابات شملت مناطق واسعة في مديريتي بيت الفَقيه والتُحَيْتا عند الريف الجنوبي لمحافظة الحُديدة.

وقدّرت المصادر المساحة التي انسحبت منها قوات تحالف العدوان بعشرات الكيلو مترات باتجاه مديرية الخَوْخة في الأطراف الجنوبية الريفية للحُديدة وباتجاه مديرية المخا غربي محافظة تعز المحاذية.

وفي السياق عينه، تفقّد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم الأوضاع في عدد من المناطق بمديرية التحيتا. واطلع المحافظ قحيم ومعه وكيل المحافظة علي أحمد قشر ومدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر الرازحي، على أحوال المواطنين في قرى ومناطق المجيليس والفازة والنخيلة والمغرس والجبلية واحتياجاتهم، التي تفاقمت في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي، واستهدافه المتكرر والممنهج لمقومات الحياة في المديرية.

وأثنى المحافظ قحيم ومرافقوه على صمود أبناء المديرية وثباتهم في إفشال محاولات دول العدوان وأدواتها احتلال المديرية.

ووجه قيادة المجلس المحلي بتقييم احتياجات المناطق المتضررة من العدوان والرفع بها، ليتم على ضوء ذلك تسخير الإمكانيات للبدء في توفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمواطنين في المناطق المتضررة. فيما ثمن مدير المديرية عادل أهيف وعضو محلي المحافظة عن المديرية أحمد وهيب، زيارة المحافظ قحيم للمديرية، خاصة المناطق التي تضررت بفعل العدوان وحرمت من الخدمات والمساعدات الإنسانية وتشرد كثير من سكانها جراء الاعتداءات المتكررة لقوى العدوان والمرتزقة.

وأكد مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة سكان المديرية بتوفير الخدمات وفقًا للإمكانات المتاحة.

يُشار إلى أنّ مديرية الخَوْخَة تُعدّ آخر مديرية في الناحية الجنوبية لمحافظة الحُديدة وتحاذي مباشرة مديرية المخا غربي محافظة تعز.
 

اليمنأنصار الله

إقرأ المزيد في: اليمن

المشاط في ذكرى إستقلال اليمن: لرصّ الصّفوف في مواجهة العدوان

29/11/2021

المشاط في ذكرى إستقلال اليمن: لرصّ الصّفوف في مواجهة العدوان
السيد الحوثي خلال استقباله وفد قبائل محافظة البيضاء: لتعزيز حالة الصّلح والأخاء بين كافّة أبناء الشعب&nbsp;

29/11/2021

السيد الحوثي خلال استقباله وفد قبائل محافظة البيضاء: لتعزيز حالة الصّلح والأخاء بين كافّة أبناء الشعب 
اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان

28/11/2021

اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان
تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!

27/11/2021

تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!
الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي

27/11/2021

الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي
الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير

24/11/2021

الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان
اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان
تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!
تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!
الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي
الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي
الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير
الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير
بالفيديو: مجزرة تُجهض جنيناً وتقتل الأب بغارة سعودية في الحُديدة باليمن
بالفيديو: مجزرة تُجهض جنيناً وتقتل الأب بغارة سعودية في الحُديدة باليمن
أنصار الله: نُدين ونستنكر خطوات أستراليا الإجرامية الخبيثة بتصنيف حزب الله منظّمة إرهابية
أنصار الله: نُدين ونستنكر خطوات أستراليا الإجرامية الخبيثة بتصنيف حزب الله منظّمة إرهابية
اليمن يُدين إدراج بريطانيا لـ"حماس" في لائحة "الإرهاب": خدمةٌ للمخططات الصهيونية
اليمن يُدين إدراج بريطانيا لـ"حماس" في لائحة "الإرهاب": خدمةٌ للمخططات الصهيونية
السيد الحوثي إلتقى وفدًا من المديريات المحرّرة بمأرب وشبوة ووجه بإطلاق أسرى العبدية
السيد الحوثي إلتقى وفدًا من المديريات المحرّرة بمأرب وشبوة ووجه بإطلاق أسرى العبدية
"أنصار الله" اليمنية للشعب اللبناني: لا يروّعنك ما يفعله النظام السعودي فهو يكشّر بلا أنياب
"أنصار الله" اليمنية للشعب اللبناني: لا يروّعنك ما يفعله النظام السعودي فهو يكشّر بلا أنياب
أنصار الله تُدين تفجيرات دمشق: ما لم يحقّقوه بالميدان لن يتحقّق بجرائم الغدر
أنصار الله تُدين تفجيرات دمشق: ما لم يحقّقوه بالميدان لن يتحقّق بجرائم الغدر