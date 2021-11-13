13/11/2021

حريق كبير في وادي العزية زبقين يهدّد المنازل

لا تزال النيرات مندلعة في وادي العزية زبقين في مدينة صور، حيث أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، وأسهمت الرياح القوية باقتراب النيران من المنازل السكنية في بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون.

وتواصل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الأول التابعة لوحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات في جمعية الرسالة للأسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية، العمل على إخماد النيران في محاولة للسيطرة عليها.

وتواجه الفرق في إخماد الحريق الذي وصل إلى منطقة جب سويد في خراج بلدة مجدل زون.





هذا وتواصل وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوات الطوارىء "اليونيفيل" العاملة في الجنوب ووزارة البيئة، طالبا المساعدة السريعة على إخماد الحريق القوي.



وحضرت كادرات وطواقم وزارة الزراعة منذ السادسة صباحا في منطقة الحريق بعد اتصالات استغاثية من مخاتير وبلديات المنطقة.



وناشدت الوزارة "القوى الفاعلة على الارض وكل من لديه القدرة على المساعدة لاطفاء النيران، ولتكن الجهود متضافرة في سبيل إخماد هذا الحريق الهائل".

بدوره، ناشد مدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا، الجيش و"اليونيفيل" التدخل السريع وإرسال طوافات للمساعدة، بسبب صعوبة التضاريس المنتشرة فيها النيران.

لبنان

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