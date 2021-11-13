لبنان

وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا

13/11/2021

وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا

جالت وفود قيادية من حزب الله على عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في منطقة صيدا في ذكرى يوم الشهيد.

الوفود ضمّت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، النائب السابق عبد الله قصير، الوزير السابق محمود قماطي، أعضاء المجلس السياسي د.حسين رحال ومصطفى الحاج علي وحسن حدرج وعضو المجلس المركزي الشيخ حسين غبريس، عضوي قيادة الجنوب الشيخ محمد جمعة والشيخ أحمد مراد.

وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا

وجالت الوفود على عوائل الشهداء في صيدا وتعمير عين الحلوة وكفرحتى وحارة صيدا والغازية وعنقون واركي وبنعفول وزغدرايا وقناريت وحومين التحتا ورومين.

وجرى تقديم دروع تكريمية للعوائل وتجديد العهد لدماء الشهداء بالمضي في مسيرة العطاء والشهادة.

وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا

وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا

وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا

 

لبنانيوم الشهيدصيدا

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