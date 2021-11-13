13/11/2021

وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا

جالت وفود قيادية من حزب الله على عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في منطقة صيدا في ذكرى يوم الشهيد.

الوفود ضمّت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، النائب السابق عبد الله قصير، الوزير السابق محمود قماطي، أعضاء المجلس السياسي د.حسين رحال ومصطفى الحاج علي وحسن حدرج وعضو المجلس المركزي الشيخ حسين غبريس، عضوي قيادة الجنوب الشيخ محمد جمعة والشيخ أحمد مراد.

وجالت الوفود على عوائل الشهداء في صيدا وتعمير عين الحلوة وكفرحتى وحارة صيدا والغازية وعنقون واركي وبنعفول وزغدرايا وقناريت وحومين التحتا ورومين.

وجرى تقديم دروع تكريمية للعوائل وتجديد العهد لدماء الشهداء بالمضي في مسيرة العطاء والشهادة.

لبنانيوم الشهيدصيدا

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