13/11/2021

الأبيض: نخطّط لتزخيم حملة اللقاحات بعد ارتفاع أرقام "كورونا" مؤخرًا

أشار وزير الصحة فراس الابيض إلى أن "أرقام "كورونا" اليومية الجديدة في لبنان ارتفعت في الأسبوع الماضي"، مضيفًا أنه "لوحظ هذا في جميع الفئات العمرية، على الرغم من أن النسبة كانت أعلى في الفئات العمرية الأصغر، ويرتبط هذا على الأرجح بمعدلات اللقاح المنخفضة في تلك الفئات العمرية، ووصول الموسم الأكثر برودة وبدء المدارس."

وتابع الأبيض في سلسلة تغريدات له على حسابه على "تويتر" أنه "مع وصول المزيد من اللقاحات إلى لبنان، تخطط وزارة الصحة العامة لتزخيم حملة نشر اللقاح، وسيجري تحقيق ذلك من خلال تقديم المزيد من الدعم لمراكز اللقاح المستنفدة والمنهكة، وتقديم اللقاح للفئات العمرية التي لم تكن مشمولة بالحملة حتى الآن".

وشدد الأبيض على ضرورة تزخيم حملة اللقاح، قائلا إن ذلك "ليس كافياً للحد من آثار اية موجة جديدة محتملة.. ويظل التزام العامة بتدابير السلامة مهمًا. ومع ذلك، فإن الجميع منهك جراء الازمات المتعددة، لدرجة أن الكورونا يبدو مصدر قلق منسي، ولذلك نحن بحاجة لحملات توعية من جديد".

وأضاف أن "ما يساعد ايضا هو الاستعداد لموسم الأعياد على أمل عدم تكرار أحداث العام الماضي المؤسفة"، موضحا أن "الاجتماعات مع قطاع السياحة أسفرت عن الاتفاق على تدابير للمساعدة في التخفيف من مخاطر التجمعات القادمة".

وختم الأبيض قائلا إن "الجميع يحتاج للراحة والابتعاد عن الهموم اليومية، لكن تظل السلامة أولوية".

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