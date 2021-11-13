لبنان

الأبيض: نخطّط لتزخيم حملة اللقاحات بعد ارتفاع أرقام

13/11/2021

الأبيض: نخطّط لتزخيم حملة اللقاحات بعد ارتفاع أرقام "كورونا" مؤخرًا

أشار وزير الصحة فراس الابيض إلى أن "أرقام "كورونا" اليومية الجديدة في لبنان ارتفعت في الأسبوع الماضي"، مضيفًا أنه "لوحظ هذا في جميع الفئات العمرية، على الرغم من أن النسبة كانت أعلى في الفئات العمرية الأصغر، ويرتبط هذا على الأرجح بمعدلات اللقاح المنخفضة في تلك الفئات العمرية، ووصول الموسم الأكثر برودة وبدء المدارس."

وتابع الأبيض في سلسلة تغريدات له على حسابه على "تويتر" أنه "مع وصول المزيد من اللقاحات إلى لبنان، تخطط وزارة الصحة العامة لتزخيم حملة نشر اللقاح، وسيجري تحقيق ذلك من خلال تقديم المزيد من الدعم لمراكز اللقاح المستنفدة والمنهكة، وتقديم اللقاح للفئات العمرية التي لم تكن مشمولة بالحملة حتى الآن".

وشدد الأبيض على ضرورة تزخيم حملة اللقاح، قائلا إن ذلك "ليس كافياً للحد من آثار اية موجة جديدة محتملة.. ويظل التزام العامة بتدابير السلامة مهمًا. ومع ذلك، فإن الجميع منهك جراء الازمات المتعددة، لدرجة أن الكورونا يبدو مصدر قلق منسي، ولذلك نحن بحاجة لحملات توعية من جديد".

وأضاف أن "ما يساعد ايضا هو الاستعداد لموسم الأعياد على أمل عدم تكرار أحداث العام الماضي المؤسفة"، موضحا أن "الاجتماعات مع قطاع السياحة أسفرت عن الاتفاق على تدابير للمساعدة في التخفيف من مخاطر التجمعات القادمة".

وختم الأبيض قائلا إن "الجميع يحتاج للراحة والابتعاد عن الهموم اليومية، لكن تظل السلامة أولوية".

لبنانوزارة الصحة اللبنانيةفراس الأبيض

إقرأ المزيد في: لبنان

الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل

30/11/2021

الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية

30/11/2021

منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

30/11/2021

بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية

30/11/2021

أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات

30/11/2021

كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
حملات التلقيح تتكثّف وإصابات &quot;كورونا&quot; ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ&quot;العهد&quot;؟
حملات التلقيح تتكثّف وإصابات "كورونا" ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ"العهد"؟
مراكز الرعاية الصحية.. هل تُنقذ اللبنانيين في مِحنة الدواء؟
مراكز الرعاية الصحية.. هل تُنقذ اللبنانيين في مِحنة الدواء؟
وزير الصحة: نتائج فعلية قريبًا على صعيد أدوية الأمراض المزمنة
وزير الصحة: نتائج فعلية قريبًا على صعيد أدوية الأمراض المزمنة
تقديراً لجهوده المثمرة في وزارة الصحة.. حفل تكريمي لحمد حسن في البقاع
تقديراً لجهوده المثمرة في وزارة الصحة.. حفل تكريمي لحمد حسن في البقاع
وزير الصحة أصدر قرارًا يحدد سعر صرف الدولار للأدوية غير المدعومة
وزير الصحة أصدر قرارًا يحدد سعر صرف الدولار للأدوية غير المدعومة
وزير الصحة فسخ العقود مع مركز ومستشفى &quot;سانتا ماريا&quot; وأقفل فرعيها
وزير الصحة فسخ العقود مع مركز ومستشفى "سانتا ماريا" وأقفل فرعيها
رفع دعمٍ جزئي عن أدوية الأمراض المزمنة..ما هو رأي الصيادلة؟
رفع دعمٍ جزئي عن أدوية الأمراض المزمنة..ما هو رأي الصيادلة؟
بعد مناشدة موقع "العهد".. وزير الصحة يزور مركز "سانتا ماريا"
بعد مناشدة موقع "العهد".. وزير الصحة يزور مركز "سانتا ماريا"