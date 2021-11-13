13/11/2021

الدفاعات الجوية اليمنية تصطاد طائرة تجسس أمريكية جنوب مأرب

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تمكن الدفاعات الجوية اليمنية "بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".

وقال سريع إن العملية تمت بسلاح مناسب، وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا.

وبحسب العميد سريع، هذه الطائرة هي السادسة من نفس النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال هذا العام.

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