آراء وتحليلات

بين مأرب والحديدة: أين مستقبل العدوان على اليمن؟

13/11/2021

بين مأرب والحديدة: أين مستقبل العدوان على اليمن؟

شارل ابي نادر

في خضم المواجهة الدائرة في محيط مأرب، وبعد ان اكتمل تقريبا قوس الحصار على المدينة الاخيرة شمال اليمن، والتي ما زالت تحت سيطرة العدوان السعودي، وفيما الانظار شاخصة يمنيا واقليميا ودوليا على هذه المواجهة، جاء الانسحاب اللافت لوحدات العدوان السعودي من محيط مدينة الحديدة الساحلية ومن بعض المناطق المحيطة بها، ليفتح باب التحليلات حول اسباب وابعاد هذا الانسحاب، خاصة ان تواجد العدوان في تلك المنطقة كلفه الكثير من الخسائر ومن الجهود، كونه يشكل عنصرا اساسيا من عناصر الحصار على اليمن، فكيف يتخلى عنه اليوم بهذه السهولة وبدون ضغط عسكري مباشر؟ وما هي المعطيات، الحالية او المستقبلية، والمرتبطة بهذا الانسحاب؟

لا بد من التطرق بشكل موضوعي ومجرد لأهمية وحساسية هذا الانسحاب، دون ربطه بداية بمعركة تحرير مأرب، حيث يشكل ( الانسحاب من محيط الحديدة) تغييرا شبه جذري في الموقف العسكري والاقتصادي والاستراتيجي في اليمن عامة، لارتباطه بالمرفأ الوحيد الذي ما زال يربط المناطق المحررة التي تقودها حكومة صنعاء بالعالم الخارجي، بالاضافة لما تشكله تلك المنطقة من اهمية ميدانية ، عسكرية واستراتيجية، بما  لها من تأثير جدي على الموقف الاقليمي والدولي عبر الساحل الغربي لليمن، وامتداداً ـ عبر باب المندب ـ الى البحر الاحمر وشمال المحيط الهندي وخليج عمان ومضيق هرمز من جهة، وباتجاه الساحل الافريقي على البحر الاحمر مع قناة السويس وخليح العقبة، من جهة اخرى.

من هنا، ان يكون هذا الانسحاب خارج سياق الربط مع معركة  مأرب، فان معطياته واهميته تفرض نفسها بقوة كما ذكر اعلاه، ولكن ان يرتبط الموضوع مباشرة بمعركة تحرير  مأرب، في التوقيت الحساس الآن، وفي المكان لناحية وجهة القوى والوحدات المنسحبة او التي تم اعادة انتشارها، او في المهمة لناحية الدور الذي يمكن ان تلعبه، فان الامر يحمل الكثير من الاحتمالات، والتي يمكن الاضاءة عليها حسب التالي:

يبقى للانسحاب من محيط الحيديدة والمتزامن مع معركة تحرير مأرب اكثر من بعد استراتيجي يثبت ويؤكد حتمية قرب انتهاء الحرب على اليمن

لا شك ان معركة  مأرب ووضعية العدوان غير المتوازنة في تلك الجبهة الاستراتيجية حاليا، تفرض او تستدعي وبقوة، دعمها بعديد وبوحدات عسكرية، بهدف سد النقص في الانتشار الذي فرضته وحدات الجيش اليمني واللجان على ابواب  مأرب، وفي كافة الاتجاهات تقريبا، وقد تكون تلك الوحدات المنسحبة، الاكثر امكانية وقدرة من بين ما تبقى من وحدات العدوان غير المشرذمة ، حيث يعتبر لواء العمالقة ، والمدعوم اساسا من الامارات ، من الاكثر تنظيما وتجهيزا ، وربما يكون الانسب لدعم جبهة التحالف المضغوطة حاليا في  مأرب .
ايضا ، من المحتمل جدا ، ان تكون وجهة الوحدات المنسحبة من الحديدة ، مكانا أخر غير  مدينة   مأرب ، وهذا محتمل فيما لو اختارت عمليات العدوان القيام بمناورة ضغط على الجيش واللجان الشعبية في مكان غير  مأرب، كون الاخيرة اصبحت تنازع تقريبا، وربما لن يفيد كثيرا دعمها بوحدات من الخارج، هي تتجمع على بعضها دون امكانية للمناورة بعد الحصار الذي اصبح شبه مكتملا على المدينة وعلى مديرية الوادي التابعة لها، وقد تكون جبهة تعز، اكثرها احتمالا لفتح مناورة ضغوط على الجيش واللجان، بهدف دفعهم لاعطاء جهود للمدافعة في تلك الجبهة الحساسة ايضا، الامر الذي ـ وباعتقاد  قيادة عمليات التحالف ـ ربما يخفف من الضغوط المباشرة على  مأرب.

بمطلق الاحوال، وحتى تحديد الوجهة الحقيقية للوحدات المنسحبة من الحديدة، وذلك خلال عدة ايام حد اقصى، وهي المدة الكافية للانسحاب واعادة تنظيم الوحدات ونقلها الى الوجهة المحددة لها، وانهاء اعمال تمركزها لتنفيذ مهمتها الجديدة، يبقى لهذا الحدث ( الانسحاب من محيط الحديدة) والمتزامن مع معركة تحرير مأرب، اكثر من بعد استراتيجي، يثبت ويؤكد حتمية قرب انتهاء الحرب على اليمن، وذلك تبعا للتالي:

ان يتخلَ العدوان هكذا وبكل سهولة عن تمركزه الاستراتيجي في محيط الحديدة، ومهما كان السبب من وراء ذلك، بعد ان كان قد وضع للوصول الى ذلك التمركز، جهودا ضخمة  على كافة المستويات، فهذا امر يدعو للتساؤل وللاستغراب، إذ ما هو البديل الذي سيعوض له ما كان يجنيه من وراء هذا التواجد من نقاط حيوية لمعركته بشكل عام، حيث كان يشكل عبره نقطة ضغط اساسية في حصاره على اليمن، يتخلى عنها اليوم لصالح ماذا؟

ايضا، ليس من السهولة ان يتخلَ العدوان عن نقطة ارتكاز عسكرية وميدانية، هي اساسية في مسك الساحل اليمني الغربي، حيث تشكل الحديدة تقريبا، نقطة وسطية على هذا الساحل، ومنطقة الدريهمي جنوب الحديدة مباشرة والتي شملها الانسحاب، تشكل نقطة الارتباط الرئيسة بين مطار ومرفأ الحديدة ومدخل طريق صنعاء ـ الحديدة من جهة، وبين الشريط الساحلي المحتل نحو المخا مرورا بمنطقة الخوخة الساحلية الاستراتيجية من جهة اخرى.

من هنا، أن يتخلَّ  العدوان عن تمرّكُزه في محيط الحديدة،  فهو يتخلى عن اهم الاهداف الاستراتيجية التي عمل لها في حربه على اليمن، والتي كان لها الطابع الاقليمي والدولي لارتباطها بحركة البحر الاحمر ومضيق باب المندب، وان يترافق هذا التخلي مع انهيار شبه كامل على جبهة  مأرب، بشهادة الاميركيين انفسهم داعميه الرئيسيين في عدوانه، فهذا يعني انه اصبح مقتنعا باستحالة تحقيق اي من اهداف هذا العدوان، وبالتالي، هو حتما يبحث الان ـ وفقط ـ عن المخرج الذي يسمح له بالانسحاب من هذه الورطة باقل قدر من الخسائر المعنوية والسياسية.

اليمناللجان الشعبية في اليمنالقوات المسلحة اليمنيةالعدوان الاميركي السعودي على اليمنمأربشبوةحضرموتالحديدة

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات

تقنيات تعذيب الولايات المتحدة لمعتقليها: الاغراق بالمياه والحفاضات والإذلال الجنسي

29/11/2021

تقنيات تعذيب الولايات المتحدة لمعتقليها: الاغراق بالمياه والحفاضات والإذلال الجنسي
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية

29/11/2021

التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
حرب المفاهيم وحتمية المواجهة

29/11/2021

حرب المفاهيم وحتمية المواجهة
التطبيع الإسرائيلي المغربي.. بوابة للسيطرة في افريقيا

27/11/2021

التطبيع الإسرائيلي المغربي.. بوابة للسيطرة في افريقيا
صندوق النقد ومسلسل الفقر والديون

27/11/2021

صندوق النقد ومسلسل الفقر والديون
من يملأ الفراغ السعودي في لبنان؟

27/11/2021

من يملأ الفراغ السعودي في لبنان؟
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان
اليمن: التصدي لهجوم شرق حيس وعشرات القتلى من العدوان
تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!
تصعيد أمريكي ارتداداته على النظامين الإماراتي والسعودي!
الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي
الولايات المتحدة تُخطّط للتصعيد في اليمن دعمًا للعدوان السعودي
الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير
الإجرام السعودي يحطّ في صنعاء.. مزيد من الشهداء بعد أقلّ من 24 ساعة على مجزرة المرير
بالفيديو: مجزرة تُجهض جنيناً وتقتل الأب بغارة سعودية في الحُديدة باليمن
بالفيديو: مجزرة تُجهض جنيناً وتقتل الأب بغارة سعودية في الحُديدة باليمن
أسباب الانسحاب الإماراتي من الساحل اليمني
أسباب الانسحاب الإماراتي من الساحل اليمني
اليمن: اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تدين إعدام المرتزقة 10 من أسرى الجيش واللجان
اليمن: اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تدين إعدام المرتزقة 10 من أسرى الجيش واللجان
لماذا مأرب؟
لماذا مأرب؟
إنجاز جديد للجيش اليمني: استعادة مديرية الجوبة الاستراتيجية
إنجاز جديد للجيش اليمني: استعادة مديرية الجوبة الاستراتيجية
الخناق يشتد على مأرب.. ماذا حققت "ربيع النصر"؟
الخناق يشتد على مأرب.. ماذا حققت "ربيع النصر"؟
عملية "توازن الردع الثامنة".. العمق السعودي يتهالك
عملية "توازن الردع الثامنة".. العمق السعودي يتهالك
الدفاعات الجوية اليمنية تصطاد طائرة تجسس أمريكية جنوب مأرب
الدفاعات الجوية اليمنية تصطاد طائرة تجسس أمريكية جنوب مأرب
اليمن: استمرار انسحاب قوات تحالف العدوان السعودي من الحُديدة
اليمن: استمرار انسحاب قوات تحالف العدوان السعودي من الحُديدة
قتلى من ضباط وجنود العدو السعودي بعملية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية على معسكرات ظهران الجنوب بعسير 
قتلى من ضباط وجنود العدو السعودي بعملية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية على معسكرات ظهران الجنوب بعسير 
بالفيديو: حطام طائرة تجسّس أمريكية أُسقطت في أجواء الجوبة
بالفيديو: حطام طائرة تجسّس أمريكية أُسقطت في أجواء الجوبة
المشاط في ذكرى إستقلال اليمن: لرصّ الصّفوف في مواجهة العدوان
المشاط في ذكرى إستقلال اليمن: لرصّ الصّفوف في مواجهة العدوان
السيد الحوثي خلال استقباله وفد قبائل محافظة البيضاء: لتعزيز حالة الصّلح والأخاء بين كافّة أبناء الشعب&nbsp;
السيد الحوثي خلال استقباله وفد قبائل محافظة البيضاء: لتعزيز حالة الصّلح والأخاء بين كافّة أبناء الشعب 
القوات المسلّحة اليمنية تصطاد طائرة تجسّسية للعدوان في أجواء مأرب
القوات المسلّحة اليمنية تصطاد طائرة تجسّسية للعدوان في أجواء مأرب
مأرب تزيد الشرخ بين السعودية ومرتزقتها
مأرب تزيد الشرخ بين السعودية ومرتزقتها
الجيش اليمني ينفذ عملية استباقية يمنع القوات الأمريكية من السيطرة على نفط مأرب وشبوة
الجيش اليمني ينفذ عملية استباقية يمنع القوات الأمريكية من السيطرة على نفط مأرب وشبوة
هكذا خسرت السعودية كل تقدمها في الحديدة
هكذا خسرت السعودية كل تقدمها في الحديدة