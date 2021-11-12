لبنان

بعد مناشدة موقع

12/11/2021

بعد مناشدة موقع "العهد".. وزير الصحة يزور مركز "سانتا ماريا"

بعد عرض موقع "العهد" الإخباري للكارثة الاجتماعية والانسانية في مركز "سانتا ماريا" الذي يُعنى برعاية المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض أنّه سيزور المركز المذكور غدًا (السبت) برفقة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار للاطلاع على التفاصيل.

وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة بيان، تعقيبًا على تقارير إعلامية في شأن مركز "سانتا ماريا" لرعاية المسنين، لفت فيه إلى أنّ "الوزارة لم تتلقّ أي طلب أو شكوى، تعرض صعوبة الوضع في المركز، بل كانت التقارير التي يرفعها المسؤولون المعنيّون في الوزارة، إثر زياراتهم التفقّدية، تعكس استمرارية العمل والقدرة على تأمين الحاجات"، وفق البيان.
 
وأضاف "لكن بناء على ما تمّ عرضه، سيقوم الوزير الأبيض برفقة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، بزيارة ميدانية إلى "مركز سانتا ماريا" بهدف الاطلاع على تفاصيل أوضاعه وأوضاع المسنين والمرضى النفسيين الموجودين فيه وإجراء المقتضى بما يراعي حقوق الإنسان وحق المريض بالعناية الكريمة".
 
وأكد وزير الصحة "رفض أي انتهاك لحقوق المرضى بغض النظر عن صعوبة الأوضاع التي تواجهها المؤسسات الصحية في لبنان".

المرضىفراس الأبيض

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