12/11/2021

النبطيّة أحيت يوم شهيد حزب الله

أحيا حزب الله في الجنوب يوم الشهيد بسلسلة نشاطات انطلقت مراسمها من مدينة النبطية، حيث أقيم احتفال عند نصب الشهداء بحضور رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وشخصيات وفاعليات وعوائل الشهداء، وشاركت فيه الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج).

النائب رعد أكد في كلمته على حفظ نهج الشهداء ووصاياهم والبقاء على نهج المقاومة بقيادة الأمين العام السيد حسن نصرالله، ثم وُضع إكليل من الورد على النصب.

وأقيمت مراسم خاصة عند ضريح شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب، بحضور معاون رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد وشخصيات وفعاليات وعوائل، وتخللها وضع إكليل من الورد من وفود أهلية وشعبية مشاركة.

وفي بلدة عدشيت، أقيمت مراسم تكريمية عند نصب قاهر أسطورة الميركافا، الشهيد علي صالح، بمشاركة ثلة من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"، التي أدت قسم الولاء للحفاظ على النهج والمقاومة.

حزب اللهمحمد رعديوم الشهيدالنبطية

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