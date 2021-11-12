لبنان

النبطيّة أحيت يوم شهيد حزب الله

12/11/2021

النبطيّة أحيت يوم شهيد حزب الله

أحيا حزب الله في الجنوب يوم الشهيد بسلسلة نشاطات انطلقت مراسمها من مدينة النبطية، حيث أقيم احتفال عند نصب الشهداء بحضور رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وشخصيات وفاعليات وعوائل الشهداء، وشاركت فيه الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج).

النائب رعد أكد في كلمته على حفظ نهج الشهداء ووصاياهم والبقاء على نهج المقاومة بقيادة الأمين العام السيد حسن نصرالله، ثم وُضع إكليل من الورد على النصب.

وأقيمت مراسم خاصة عند ضريح شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب، بحضور معاون رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد وشخصيات وفعاليات وعوائل، وتخللها وضع إكليل من الورد من وفود أهلية وشعبية مشاركة.

وفي بلدة عدشيت، أقيمت مراسم تكريمية عند نصب قاهر أسطورة الميركافا، الشهيد علي صالح، بمشاركة ثلة من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"، التي أدت قسم الولاء للحفاظ على النهج والمقاومة.

حزب اللهمحمد رعديوم الشهيدالنبطية

إقرأ المزيد في: لبنان

الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل

30/11/2021

الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية

30/11/2021

منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

30/11/2021

بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية

30/11/2021

أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات

30/11/2021

كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
النائب رعد: دماء شهداء مجزرة الطيونة لن تذهب هدراً
النائب رعد: دماء شهداء مجزرة الطيونة لن تذهب هدراً
رعد: من يُراهن على تزوير الانتخابات لتغيير المشهد السياسي عليه أن يعيد حساباته
رعد: من يُراهن على تزوير الانتخابات لتغيير المشهد السياسي عليه أن يعيد حساباته
رعد: السعوديون الى الانكفاف
رعد: السعوديون الى الانكفاف
رعد: الشيخ راغب حرب أسّس قواعد المسيرة الجهاديّة
رعد: الشيخ راغب حرب أسّس قواعد المسيرة الجهاديّة
الشهادة نهج لن يحيد عنه أهالي ميدون
الشهادة نهج لن يحيد عنه أهالي ميدون
مراسم تكريمية في يوم الشهيد في ديرقانون النهر وطيردبا والناقورة والبياضة
مراسم تكريمية في يوم الشهيد في ديرقانون النهر وطيردبا والناقورة والبياضة
وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا
وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا
بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري
بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري
كلمة سماحة السيد حسن نصر الله بتاريخ 11-11-2021
كلمة سماحة السيد حسن نصر الله بتاريخ 11-11-2021
الدّفاع المدني للهيئة الصحيّة في المنطقة الثانية يُخمد 27 حريقًا
الدّفاع المدني للهيئة الصحيّة في المنطقة الثانية يُخمد 27 حريقًا
المازوت الإيراني يُنعش المؤسّسات الاجتماعية في النبطية
المازوت الإيراني يُنعش المؤسّسات الاجتماعية في النبطية
النائب بزي: الرئيس بري مستمرٌ في مبادرته وفشلها هو فشل للبنان
النائب بزي: الرئيس بري مستمرٌ في مبادرته وفشلها هو فشل للبنان
وزير الصحة: أزمة الدواء في طريقها إلى الحلّ نهاية الأسبوع
وزير الصحة: أزمة الدواء في طريقها إلى الحلّ نهاية الأسبوع
انتصارٌ في معركة الدولار الطالبي: 3 قرارات قضائية تُلزم مصرفيْن بتحويل بالدولار إلى طلاب في الخارج
انتصارٌ في معركة الدولار الطالبي: 3 قرارات قضائية تُلزم مصرفيْن بتحويل بالدولار إلى طلاب في الخارج

خبر عاجل

النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة