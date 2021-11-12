اليمن

اليمن: استمرار انسحاب قوات تحالف العدوان السعودي من الحُديدة

12/11/2021

اليمن: استمرار انسحاب قوات تحالف العدوان السعودي من الحُديدة

تواصل قوات تحالف العدوان السعودي انسحابها من المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحُديدة اليمنية، بحسب ما أكدت قناة "الميادين" نقلًا عن مصادر محلية.

وأضافت المصادر أنّ الانسحابات شملت مناطق واسعة في مديريتي بيت الفَقيه والتُحَيْتا عند الريف الجنوبي لمحافظة الحُديدة.

وقدّرت المصادر المساحة التي انسحبت منها قوات تحالف العدوان بعشرات الكيلو مترات باتجاه مديرية الخَوْخَة في الأطراف الجنوبية الريفية للحُديدة وباتجاه مديرية المخا غربي محافظة تعز المحاذية.

يُشار إلى أنّ مديرية الخَوْخَة تُعدّ آخر مديرية في الناحية الجنوبية لمحافظة الحُديدة وتحاذي مباشرة مديرية المخا غربي محافظة تعز.

وكانت القوات المسلّحة اليمنية تمكّنت من تحرير مركز مديرية الجوبة في محافظة مأرب، قبل أيام، بينما أعلن مشايخ المديرية وأعيانها ووجهاؤها وقوفهم إلى جانب عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية، حتى تحرير كل مناطق محافظة مأرب.

إلى ذلك، استشهد 4 يمنيين بينهم 3 أطفال وأصيب اثنان في حصيلة غير نهائية لغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على على مدينة التحيتا في محافظة الحديدة.

وكان أصيب مواطن يمني بجراح الأربعاء الماضي، جرّاء تعرضه لنيران مرتزقة العدوان في الحديدة.

الجيش اليمنيالقوات المسلحة اليمنيةالعدوان الاميركي السعودي على اليمن

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