فلسطين

فلسطين: إصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

12/11/2021

فلسطين: إصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة


أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة أنّ حصيلة الإصابات التي تعاملت معها طواقمه بالمواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيتا وقرية بيت دجن هي 83 إصابة بينها خمس إصابات بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وإصابتي حروق، والبقية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح الهلال الأحمر وفق تصريح لمدير الاسعاف والطوارئ في نابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف التابعة للهلال تعاملت في بيتا مع 62 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و5 إصابات بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط من بينهم متضامن أجنبي، و5 إصابات نتيجة الوقوع، وإصابتان بالحروق، بينما كان هناك تسع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات بيت دجن.

وأشار جبريل إلى أنّه كان هناك اغلاق لمنطقة المواجهات بالسواتر، مما أعاق عمل سيارات الإسعاف.

وفي قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال "الإسرائيلي" مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأنّ جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، وقنابل الغاز السام باتجاه الشبّان عقب انطلاق المسيرة المناهضة للاستيطان، ما أدّى لإصابة شابين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون الشعارات الوطنية، مؤكدين استمرار نهج المقاومة الشعبية حتى إنهاء الاحتلال.

وفي الخليل، اقتلعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون عشرات أشجار اللوزيات المثمرة، وجرفت أراضي المواطنين الزراعية، التي تقام عليها مستوطنة "كرمي تسور" في بيت أمر.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إنّ قوات الاحتلال اقتلعت أكثر من 130 شجرة لوزيات مثمرة، وجرفت أراضٍ زراعية، تبلغ مساحتها خمسة دونمات، وتعود ملكيتها لعائلتي سعيد بعران، وصبارنة، تمهيدًا لتوسيع المستوطنة المذكورة.

وأشار عوض إلى أنّ قطعة الأرض تقع داخل سياج المستوطنة، علمًا أنّ أصحابها يملكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لها.

فلسطين المحتلةالهلال الاحمر الفلسطيني

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة