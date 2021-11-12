12/11/2021

قرداحي: البعض استغلّ قضيتي لتقديم براءة ذمة للخليج

أعلن وزير الإعلام جورج قرداحي أنّه ناقش مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي "موضوع قانون الإعلام الموجود في لجنة الإدارة والعدل"، موضحاً أنّ النقاش تمحور حول "كيفية إخراجه من اللجنة وإرساله إلى اللجان المشتركة ثمّ إلى المجلس النيابي لإقراره لأننا بحاجة إلى قانون إعلام عصري في لبنان".

ورداً على سؤال حول ما إذا ناقش مع بري موضوع الاستقالة، قال قرداحي "لم أطرح موضوع الاستقالة مع الرئيس برّي، يُصوّرون قضية قرداحي كأنها مشكلة لبنان الأساسيّة وتناسوا المصائب التي أوصلوا لبنان إليها".

وتابع "مشكلة الحكومة ليست "أنا" وقبل نشر مقابلتي، الحكومة لم تكن تجتمع"، قائلاً عند سؤاله عن الحل، "اسألوا رئيس الحكومة".

وفي السياق، أعلن قرداحي أنه "إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي، فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد لا رئيس الحكومة ولا المملكة العربية السعودية التي أحترمها ونحن ندرس الموضوع والتطورات"، مضيفاً "عندما يكون هناك ضمانات أنا حاضر".

ولفت وزير الاعلام إلى أن "هناك ابتزاز وأعتقد أن السعودية ودول الخليج صدرها رحب"، مضيفاً "لا نريد استفزاز أحد وهناك مزايدات كثيرة من الداخل واستغلّوا قضيتي لتقديم براءة ذمة الى الخليج".

لبناننبيه بريجورج قرداحي

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