العالم

أفغانستان: شهداء وجرحى في انفجار استهدف مسجدًا في ولاية ننغرهار 

12/11/2021

أفغانستان: شهداء وجرحى في انفجار استهدف مسجدًا في ولاية ننغرهار 

استشهد ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح اثر انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طبيب في أحد المستشفيات.

ونقلت الوكالة عن سكان محليين أن الانفجار ضرب مسجدًا في منطقة "سبين غار" بولاية ننغرهار شرقي البلاد.

وقال أتال شينوارى، وهو أحد سكان المنطقة، إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرًا تقريبًا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد. 

ولم تقم أي جهة بتبني الانفجار حتى الآن، في حين تعهدت حكومة طالبان بالتصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي شن هجمات ضد عدد من المساجد والمواقع الدينية سابقًا.

افغانستان

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
مبعوث طهران إلى كابول: واشنطن تدعم الجماعات التكفيرية في أفغانستان
مبعوث طهران إلى كابول: واشنطن تدعم الجماعات التكفيرية في أفغانستان
الرهانات الأمريكية السعودية الجديدة على أفغنة اليمن
الرهانات الأمريكية السعودية الجديدة على أفغنة اليمن
شمخاني: إيران مستعدة للمشاركة في حل الأزمة الإنسانية بأفغانستان
شمخاني: إيران مستعدة للمشاركة في حل الأزمة الإنسانية بأفغانستان
الإمام الخامنئي: اتحاد المسلمين سيعزز قدراتهم جميعًا.. والتطبيع ضد الوحدة
الإمام الخامنئي: اتحاد المسلمين سيعزز قدراتهم جميعًا.. والتطبيع ضد الوحدة
حزب الله أدان تفجير مسجد قندهار.. على السلطات الأفغانية تأمين الحماية اللازمة للمصلين
حزب الله أدان تفجير مسجد قندهار.. على السلطات الأفغانية تأمين الحماية اللازمة للمصلين

خبر عاجل

النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة