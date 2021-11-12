12/11/2021

أفغانستان: شهداء وجرحى في انفجار استهدف مسجدًا في ولاية ننغرهار

استشهد ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح اثر انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طبيب في أحد المستشفيات.

ونقلت الوكالة عن سكان محليين أن الانفجار ضرب مسجدًا في منطقة "سبين غار" بولاية ننغرهار شرقي البلاد.

وقال أتال شينوارى، وهو أحد سكان المنطقة، إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرًا تقريبًا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.

ولم تقم أي جهة بتبني الانفجار حتى الآن، في حين تعهدت حكومة طالبان بالتصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي شن هجمات ضد عدد من المساجد والمواقع الدينية سابقًا.

افغانستان

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