12/11/2021

فوز لإسبانيا وكرواتيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم

خطف المنتخب الاسباني لكرة القدم صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، بفوزه على مضيفه اليوناني بهدف بابلو سرابيا من ركلة جزاء لحساب الجولة التاسعة.

ورفع اللاروخا رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مستغلا تعثر المنتخب السويدي الذي خسر أمام مضيفه الجورجي بهدفين، على الرغم من مشاركة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وسيتواجه المنتخبان الاسباني والسويدي لتحديد هوية المتأهل في الجولة الأخيرة في اشبيليا الأحد المقبل.

هذا وتعثر المنتخب البرتغالي أمام نظيره الايرلندي واكتفى بتعادل سلبي أبقاه في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن وصيفه الصربي بـ17 نقطة، ليؤجل بذلك الحسم إلى موقعة المنتخبين في الجولة الأخيرة.

وحافظت كرواتيا على أمالها بالتأهل المباشر إلى مونديال قطر بفوز كاسح على مضيفتها مالطا بسبعة أهداف لهدف ضمن فعاليات المجموعة الثامنة.

وحقق المنتخب الألماني الذي ضمن تأهله سلفا فوزا كاسحا على ضيفه ليشتنشتاين بتسعة أهداف نظيفة، على الرغم من الغيابات الكبيرة في تشكيلة المدرب نغلزمان جراء الاصابات بفيروس "كورونا" ليعزز منتخب الماكينات صدارته للمجموعة العاشرة بـ24 نقطة

البرازيل إلى مونديال قطر

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ليصبح أول منتخبات أمريكا الجنوبية وثالث المنتخبات التي تحجز مقعدا لها في بطولة العالم، وذلك بعد أن حقق السيليساو فوزه الحادي عشر في التصفيات فجر الجمعة على حساب كولمبيا بهدف ضمن الجولة الثانية عشرة.

وسجل لوكاس باكيتا هدف البرازيل الوحيد بعد تمريرة من نيمار، ليرفع بطل العالم خمس مرات والذي سجل انجازا فريدا بعدم غيابه عن نهائيات كاس العالم منذ نسخة العام 1930 رصيده إلى 34 نقطة.

ويتقدم المنتخب البرازيلي غريمه الأرجنتيني الذي سيواجهه في الجولة المقبلة بتسع نقاط.

وفي باقي النتائج، تغلبت تشيلي على البارغواي بهدف وهزمت البيرو بوليفيا بثلاثية.

تعادل مخيب للعراق وسوريا في تصفيات آسيا

وانتهت موقعة الدوحة بين المنتخبين العراقي وضيفه السوري بتعادل مخيب بهدف لهدف ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ليكتفي كل منتخب بنقطة رفعت رصيد العراق إلى أربع نقاط في المركز الرابع ورصيد سوريا إلى نقطتين في المركز الأخير.

وفشلت كل المنتخبات العربية في الجولة الخامسة بتحقيق الفوز بعد خسارة لبنان القاتلة أمام إيران وسقوط الامارات أمام كوريا الجنوبية بهدف، وتعادل السعودية مع استراليا والصين مع عمان في المجموعة الثانية.

وتتصدر إيران ترتيب المجموعة الأولى بـ13 نقطة تليها كوريا الجنوبية بـ11 نقطة، لبنان ثالثًا بخمس نقاط فالعراق بأربع نقاط فالإمارات بثلاث نقاط فسوريا بنقطتين.

وفي المجموعة الثانية تتصدر السعودية بـ13 نقطة، تليها استراليا بعشر نقاط فاليابان ثالثة بتسع نقاط، عمان رابعة بسبع نقاط، والصين خامسة بأربع نقاط، وفيتنام أخيرة بلا نقاط، علما أن بطل كل مجموعة ووصيفه يضمنان التأهل إلى مونديال قطر ويلعب أصحاب المركز الثالث في المجموعتين مباراة ملحقة يواجه الفائز بها خامس أمريكا الجنوبية من أجل التأهل إلى مونديال قطر.

جيرارد يعود إلى انجلترا

وعاد نجم منتخب إنجلترا السابق وأحد أساطير نادي ليفربول استيفان جيرارد للدوري الانجليزي الممتاز مدربا لنادي استونفيلا خلفا للمقال ديان سمث.

وكان جيرارد الذي اعتزل عام 2016 مدربا لنادي راينجرز الاسكوتلندي قبل ثلاث سنوات وتوج معه بلقب الدوري الموسم الماضي.



الرياضة

إقرأ المزيد في: رياضة