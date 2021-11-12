لبنان

الشيخ دعموش: لا نقبل بوصاية أحد على لبنان

12/11/2021

الشيخ دعموش: لا نقبل بوصاية أحد على لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن "أهلنا الأوفياء يعبّرون عن وفائهم وتكريمهم وتقديرهم وشكرهم للشهداء من خلال حضورهم في الميدان وتمسكهم بالمقاومة ووقوفهم الى جانبها، بالرغم من كل الحملات الاعلامية والنفسية التي يشنها اعداء المقاومة"، معتبرا أن "الهدف من كل هذه الحملات وافتعال الازمات مع لبنان هو التأثير على المقاومة وعلى بيئة المقاومة والتحريض عليها، إذ ليست لديهم مشكلة في أن يقتتل اللبنانيون مع بعضهم بعضا ويدمروا بلدهم من اجل ان يحققوا أهدافهم".

وقال دعموش خلال خطبة الجمعة اليوم إن "المهم لديهم ان لا يكون في لبنان مقاوم وأن يتخلى اللبنانيون عن هذه المقاومة، وهم يضغطون على اللبنانين بكل الوسائل ليصل مجتمعنا الى مرحلة يصرخ فيها ويقول لا نريد بعد اليوم اي مقاومة"، مشددا على أن "هذا لن يحصل ابدا في مجتمعنا الواعي والشريف والأبي، فنحن نثق تماما بشعبنا واهلنا ومجتمعنا الذي يملك بصيرة وفهما لكل ما يجري من احداث وازمات، ونثق تماما بأن الذي قدم دماءه وصبر وتحمل على مدى كل العقود الماضية لا يمكن ان يقع تحت تأثير الاكاذيب وحملات التضليل وهذا المستوى من التجني على المقاومة، ولا يمكن ان يستسلم او ان يخضع لارادة الاعداء والخصوم".

وتوجه إلى كل من يرمي المقاومة وحزب الله باحقادهم بالقول: "قولوا ما شئتم واكذبوا ما شئتم وارموا بكل أحقادكم، لكن اعلموا انكم لن تحصلوا إلا على نتيجة واحدة هي الفشل والإحباط والخيبة، ولن تتأثر المقاومة ولا شعب المقاومة بكل افتراءاتكم واحقادكم".

وشدد الشيخ دعموش على أن "لا هيمنة إيرانية ولا حزبية على لبنان إلا في مخيلة آل سعود وحلفائهم، هم يعرفون انهم يكذبون، لكنهم يريدون تضليل الرأي العام للقول ان كل المشكلات التي يمر بها لبنان هي بسبب هيمنة حزب الله على البلد".

وأكد سماحته "أننا نرفض هيمنة أي جهة خارجية على لبنان ولا نقبل بهيمنة السعودية على بلدنا كما لا نقبل بالهيمنة الامريكية على بلدنا، ونرفض كل أشكال التدخل والابتزاز وفرض الاملاءات التي تمارسها السعودية علينا في ملف الوزير قرداحي"، رافضا "الإملاءات الأميركية في ترسيم الحدود البحرية، فنحن بلد مستقل قدم آلاف الشهداء لتحرير أرضه ودفع اثمانا غالية للحفاظ على استقلاله وسيادته، ولا نقبل بتبعيته لاحد او بالوصاية عليه من أحد".

لبنانالشيخ علي دعموش

إقرأ المزيد في: لبنان

الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل

30/11/2021

الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية

30/11/2021

منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

30/11/2021

بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية

30/11/2021

أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات

30/11/2021

كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
الشيخ دعموش: لن تحصد أميركا في لبنان سوى &rlm;الفشل
الشيخ دعموش: لن تحصد أميركا في لبنان سوى ‏الفشل
الشيخ دعموش: لرفض كل أشكال الارتهان والتبعية للخارج&nbsp;
الشيخ دعموش: لرفض كل أشكال الارتهان والتبعية للخارج 
الشيخ دعموش: حريصون على أن تبقى علاقات لبنان بأشقائه العرب مستقرة ومتينة لكن ليس على حساب سيادتنا وكرامتنا
الشيخ دعموش: حريصون على أن تبقى علاقات لبنان بأشقائه العرب مستقرة ومتينة لكن ليس على حساب سيادتنا وكرامتنا
الشيخ دعموش: حل أزمات لبنان لا يكون بالتسول
الشيخ دعموش: حل أزمات لبنان لا يكون بالتسول
الشيخ دعموش: إضعاف المقاومة لن يتحقق
الشيخ دعموش: إضعاف المقاومة لن يتحقق

خبر عاجل

النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة