عين على العدو

خوفًا من إيران.. مناورات بحرينية إماراتية مشتركة مع العدو

12/11/2021

خوفًا من إيران.. مناورات بحرينية إماراتية مشتركة مع العدو

حذّر ضابط كبير في سلاح البحر الإسرائيلي ممّا أسماه "التمركز الإيراني" على الساحة البحرية على خلفية المناورة المشتركة لسلاح البحر مع جيوش أجنبية من بينها الولايات المتحدة والامارات العربية والبحرين، وفقًا لموقع والاه. 

وقال الضابط إن "تهديد "التمركز الإيراني" في المنطقة هو أيضًا في الجانب البحري، ويجب الاستعداد له"، مضيفا: "الإيرانيون مستقلون تماما في المنطقة البحرية".

وبحسب الضابط، فإن تعزيز التعاون الدولي هو طريق مهمّ لإبعاد "التمركز الإيراني"، معتبرًا أن "التعاون مع الأميركيين مهم"، مشيرًا إلى أن هذه المناورة هي جزء من خطة عمل مقابل "التمركز الإيراني" مع الاميركيين.

ورفض الضابط الإشارة إلى القطع التي شاركت في المناورة، وعلى حد قوله "فإنها المرة الأولى التي ترسل فيها الامارات العربية قواتها للتدرب"، وقال: "لذلك هو تدريب هجومي وإذا أراد الأمريكيون النشر فسوف ينشرون".

وكجزء من تعزيز التعاون بين الجانبين، يتوقع المسؤولون في سلاح البحرية المزيد من التدريبات المشتركة في المستقبل. 

وفي هذا السياق، قال الضابط: "ننوي القيام بالمزيد من المناورات مع المارينز على الساحة البحرية. فنحن نتدرب أيضًا في خليج العقبة وفي البحر الأحمر. وخطة العمل معهم بدأت في شهر أيلول ولذلك أجرينا مناورة أخرى".

وأعرب الضابط عن أمله في استمرار التعاون مع البحرين والامارات العربية، قائلًا "لدينا عدو مشترك مع هذه الدول، ويجب علينا إبعاد التمركز الإيراني وتهديد ايران"، بحسب تعبيره.

البحرينالإمارات العربية المتحدةالولايات المتحدة الأميركيةالجمهورية الاسلامية في إيران

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة