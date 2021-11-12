رياضة

هاشيك: سيناريو المباراة كان جنونيا

12/11/2021

هاشيك: سيناريو المباراة كان جنونيا

بعد خسارة المنتخب اللبناني لكرة القدم أمام ضيفه الإيراني بهدفين لهدف في الوقت القاتل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، رأى إيفان هاشيك المدير الفني للمنتخب أن "سيناريو المباراة كان جنونيا"، مشيرا إلى أنه "من الصعوبة الحديث عن الخسارة بالوقت القاتل".

وشدد هاشيك في مؤتمر صحافي على أن "لبنان واجه الفريق الأقوى في المجموعة، وبذل اللاعبيون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة "محترمة جدا""، مضيفا أن "غدا يوم آخر وسنبدأ التفكير بمواجهة الامارات الثلاثاء المقبل".

من جهته، قال المدرب المساعد للمنتخب الإيراني ماريو توت "كنا نعلم أن المباراة أمام المنتخب اللبناني ستكون صعبة وكان لاعبوه يريدون تحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى، لكن منتخب إيران عرف كيف يسيّر المباراة".

واعتبر أن "الفوز على لبنان خطوة كبيرة من أجل الوصول إلى مونديال قطر."

هذا وذكر أحمد نور الله مسجل هدف الفوز الايراني والذي اختير افضل لاعبي المباراة، أن الفوز تحقق بصعوبة كبيرة وانتقد بشأن أرضية الملعب التي لا تصلح للعب كرة القدم.

غسان سركيس إلى ليبيا

من جهة اخرى، انتقل مدرب كرة السلة اللبناني غسان سركيس لتولي الإشراف على نادي "الأهلي" الليبي بطل الدوري والكأس لكرة السلة، بعقد يمتد لموسم واحد بعد تعافيه من مضاعفات فيروس "كورونا".
(12:47:53 PM)

لبنانكرة القدمالرياضة

إقرأ المزيد في: رياضة

ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة

30/11/2021

ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي

29/11/2021

منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو

29/11/2021

ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو
فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا

28/11/2021

فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا
منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا

27/11/2021

منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا
صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

27/11/2021

صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة
ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة
ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو
ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو
فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا
فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا
منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا
منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا
صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر
صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر
في أحدث تصنيف للفيفا: إيران في الصدارة آسيويًا والمركز 21 عالميًا
في أحدث تصنيف للفيفا: إيران في الصدارة آسيويًا والمركز 21 عالميًا
مانشستر سيتي يطيح باريس سان جرمان ويعبران إلى ثمن نهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد وانتر
مانشستر سيتي يطيح باريس سان جرمان ويعبران إلى ثمن نهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد وانتر
المنتخب اللبناني يواصل تحضيراته استعدادًا لكأس العرب
المنتخب اللبناني يواصل تحضيراته استعدادًا لكأس العرب
تشلسي يسحق يوفنتوس ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال
تشلسي يسحق يوفنتوس ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال
شباب لبنان يهزمون شباب سوريا في بطولة غرب آسيا
شباب لبنان يهزمون شباب سوريا في بطولة غرب آسيا

خبر عاجل

النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة