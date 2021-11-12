12/11/2021

هاشيك: سيناريو المباراة كان جنونيا

بعد خسارة المنتخب اللبناني لكرة القدم أمام ضيفه الإيراني بهدفين لهدف في الوقت القاتل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، رأى إيفان هاشيك المدير الفني للمنتخب أن "سيناريو المباراة كان جنونيا"، مشيرا إلى أنه "من الصعوبة الحديث عن الخسارة بالوقت القاتل".

وشدد هاشيك في مؤتمر صحافي على أن "لبنان واجه الفريق الأقوى في المجموعة، وبذل اللاعبيون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة "محترمة جدا""، مضيفا أن "غدا يوم آخر وسنبدأ التفكير بمواجهة الامارات الثلاثاء المقبل".

من جهته، قال المدرب المساعد للمنتخب الإيراني ماريو توت "كنا نعلم أن المباراة أمام المنتخب اللبناني ستكون صعبة وكان لاعبوه يريدون تحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى، لكن منتخب إيران عرف كيف يسيّر المباراة".

واعتبر أن "الفوز على لبنان خطوة كبيرة من أجل الوصول إلى مونديال قطر."

هذا وذكر أحمد نور الله مسجل هدف الفوز الايراني والذي اختير افضل لاعبي المباراة، أن الفوز تحقق بصعوبة كبيرة وانتقد بشأن أرضية الملعب التي لا تصلح للعب كرة القدم.

غسان سركيس إلى ليبيا

من جهة اخرى، انتقل مدرب كرة السلة اللبناني غسان سركيس لتولي الإشراف على نادي "الأهلي" الليبي بطل الدوري والكأس لكرة السلة، بعقد يمتد لموسم واحد بعد تعافيه من مضاعفات فيروس "كورونا".

(12:47:53 PM)

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