العالم

باقري: لن نفاوض أحدًا حول ترسانتنا الدفاعية

12/11/2021

باقري: لن نفاوض أحدًا حول ترسانتنا الدفاعية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية علي باقري أن طهران لن تفاوض أحدًا حول ترسانتها الدفاعية والأمنية.

وفي حوار أجرته معه صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال باقري إن ثمة سياقا واضحا للاتفاق النووي ولا ترتبط به الشؤون الأخرى غير النووية ولن نفاوض أحدًا حول ترسانتنا الدفاعية والامنية.

وأضاف إن ايران تريد من أميركا منحها ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق النووي.

ولفت الى أن الجولات التفاوضية السابقة في فيينا لم تتوصل الى نتائج حول أساليب التحقق من ازالة الحظر الاميركي وتأثيراته العملية على التبادل التجاري مع ايران، مشيرًا الى حاجة ايران للتحقق من المصداقية والذي ما يزال من الشؤون العالقة، حيث لا ينبغي الاكتفاء بالحبر على الورق.

ولم ينف كبير المفاوضين النوويين الايرانيين فكرة تأسيس فريق عمل مستقل للتحقق من مصداقية رفع الحظر الأميركي.

الجمهورية الاسلامية في إيراناللواء محمد باقري

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة