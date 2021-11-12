عين على العدو

تحليل عسكري اسرائيلي: الاستخبارات الاسرائيلية فشلت بتقدير نوايا

12/11/2021

تحليل عسكري اسرائيلي: الاستخبارات الاسرائيلية فشلت بتقدير نوايا "حماس" في آخر معركة

أكد المحلّل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فترة نصف عام كامل منذ بداية عملية "سيف القدس" كافية للنظر إلى الوراء وصياغة ملخص مؤقت لـ 12 يومًا من القتال "ماذا حققت إسرائيل أمام حماس؟ ماذا فوّتت؟ وأيّة تحديات ماثلة اليوم أمام الطرفين؟".

وقال "من ناحية عملانية من الواضح جدًا أنه كان بالإمكان تحقيق إنجاز أكبر، وعملية المترو "برق أزرق" فشلت"، واعتبر أن "الاستخبارات فشلت بتقدير صحيح لنوايا "حماس" التي بدأت الجولة بإطلاق صواريخ على منطقة القدس والتي حصلت خلالها المواجهات في المدن المختلطة".

وتابع: "إذا نظرنا إلى الأشهر الستة التي مرت على المعركة، تظهر المعطيات أن العملية قدمت الفترة الأهدأ بعد العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة"، وأشار إلى أن قيادة الجيش تعدّ ثلاثة أسباب للهدوء: حماس مردوعة، تسهيلات إنسانية، وتفاؤل بأن الوضع سيتحسن في المستقبل، ورغبة ما قال إنها التنظيمات الإرهابية بإعادة بناء قوتها قبيل المواجهة المقبلة، بحسب زعمه. 

وقال "بحسب قيادة الجيش، فإن يحيى السنوار مهتم بالتسوية، ولكن خلافًا لتقارير مختلفة ليس هناك تقدم في مسألة الأسرى والمفقودين، والحكومة الاسرائيلية لن تكون مستعدة لصفقة تشمل إطلاق سراح قتلة أياديهم "ملطخة بالدماء"، وفي هذه الحالة مطلوب ملاءمة توقعات مع الجمهور"، وأردف: "لدى الطرفين مصلحة في الهدوء الحالي، فحماس تعيد بناء قوتها، وهي تحاول إنتاج صواريخ انتقصت من مخازنها، وبالأخص ترغب بإيجاد خطط هجومية جديدة: الأنفاق، الطائرات غير المأهولة عبر البحر وأيضًا صواريخ ضد الدروع".

وبحسب يهوشوع، فإن التحدي الآن هو تجديد بنك الأهداف، من دون أهداف نوعية، على شاكلة خطة المترو التي هُدرت، ولا داعيَ للخروج إلى عملية.. منطقة القطاع، كما هو الحال دائمًا تبقى حساسة ومتفجرة. فبعد نصف سنة على العملية يمكن القول إن الهدوء موجود، حتى الآن، والطرفان يدركان أن الحرب هي مسألة وقت.

فلسطين المحتلةسيف القدس

إقرأ المزيد في: عين على العدو

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة

30/11/2021

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة
إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر

30/11/2021

إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار

30/11/2021

صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار

29/11/2021

نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب

29/11/2021

في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب
مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا&lrm;&lrm;

26/11/2021

مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا‎‎
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
&nbsp;الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
 الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
هكذا قصف جيش الاحتلال برج الجلاء
هكذا قصف جيش الاحتلال برج الجلاء
ندوة فكرية في تونس: إنجازات "سيف القدس" تمحو إفرازات "بلفور"
ندوة فكرية في تونس: إنجازات "سيف القدس" تمحو إفرازات "بلفور"
هنية: القدس ستبقى محور الارتكاز لتحقيق النصر الكبير
هنية: القدس ستبقى محور الارتكاز لتحقيق النصر الكبير
هنيّة: نملك المبادرة لتحديد الزمان والمكان
هنيّة: نملك المبادرة لتحديد الزمان والمكان
بذكرى "البنيان المرصوص".. "سرايا القدس": أداء المقاومة في أيّ معركة قادمة سيكون مختلفاً كمّاً ونوعاً
بذكرى "البنيان المرصوص".. "سرايا القدس": أداء المقاومة في أيّ معركة قادمة سيكون مختلفاً كمّاً ونوعاً

خبر عاجل

النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة