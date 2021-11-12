لبنان

فياض: التصعيد الخليجي مفتعل

12/11/2021

فياض: التصعيد الخليجي مفتعل

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "الشهداء حرروا الأرض وقيدوا العدوانية الإسرائيلية، وكرسوا معادلة الردع والتوازن التي منعت العدو من التمادي في عربدته وعدوانيته".

وأشار فياض في كلمة له خلال مراسم تكريمية للاستشهادي عامر كلاكش (أبو زينب) بمناسبة يوم الشهيد في محلة المطلة ببلدة الخيام، إلى أن "الأزمة والتصعيد الذي تمارسه الدول الخليجية ضد لبنان، غير مبررين وغير مقنعين وهما مفتعلان"، مؤكدًا أن "حزب الله لا يريد أن يتدخل في أي من الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، وهذا قرار فرضه الحزب على نفسه منذ زمن بعيد، ويلتزم به التزاما صارما".

فياض: التصعيد الخليجي مفتعل

وقال فياض "عندما نطلق مواقفنا تجاه القضايا العربية والسياسية والإنسانية مثل القضية الفلسطينية أو الوضع في اليمن أو غيرها من القضايا العربية، إنما نعبر في ذلك عن مواقفنا التي تترجم أفكارنا ورسالتنا وعقيدتنا وفهمنا للتحديات التي يخوضها العالم العربي".

وأضاف: "نحن لا نلزم أحدًا بهذه المواقف، فلا نلزم حكومة ولا وزيرًا ولا مواطنًا هاجر بعيدًا طلباً للرزق، ونعبّر عن هذه المواقف كترجمة لقناعاتنا التي نمارسها ونمضي بها دون أن يعني هذا الأمر شكلاً من أشكال التدخل في الشؤون العربية لأي بلد من البلدان".

وشدد فياض على "أننا نريد لهذا العالم العربي أن يكون خاليا من الصراعات الداخلية، وأن يكون بعيدا عن أي ارتهانات للخارج، ونريد لهذا العالم العربي الذي ننتمي إليه أن يكون مستقرًا وآمنًا وعزيزًا ومنحازًا فقط لقضايانا الكبرى وفي طليعتها القضية الفلسطينية".

لبنان

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة